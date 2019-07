Treća sezona serije 'Stranger Things' možda je najzabavnija i najbolja od svih dosad

Naravno, ništa ne može nadmašiti 'novost' prve sezone, koja je gledatelje šarmirala svojim rekreiranje američkog gradića iz filmova osamdesetih, svojim referencama na Carpenterove i Spielbergove filmove iz tog doba, pa i dražesnom ekipom klinaca na prvoj liniji fronte prema mračnome zlu iz druge dimenzije. No treća sezona sve je to još temeljitije razradila, a najviše se od svega posvetila onome što je u seriji 'Stranger Things' zapravo najbolje - likovi i njihovi odnosi

Nikada nisam puhala u isti rog s velikim obožavateljima 'Stranger Thingsa'. Da, da, naravno, klinci su super, yes, yes, of course, nostalgično uprizorenje osamdesetih iz američkih filmova Stevena Spielberga je šarmantno i ne, neću poreći da ima nešto ž-n-s-kva u pokušaju imitiranja kingovskih horrora. No oduvijek me kod te serije podosta mučilo to što je priča u njoj tanašna, gluma katastrofalna i što se zapravo sve svodi na nostalgiju. Rupe u logici priče bile su takve da si kroz njih mogao profurati prekooceanski avion, Wynona Rider, za koju su mnogi govorili da joj je uloga u 'Stranger Things' najbolja u karijeri - glumila je očajno kao i u svim ulogama u svojoj karijeri, a ostali odrasli likovi u seriji bili su kao neka indigo-kopija likova iz filmova osamdesetih.