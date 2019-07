HBO-ova 'Euforija' malo se previše trudi šokirati odrasle mračnim prikazom tinejdžera

U HBO-ovoj 'Euforiji' tinejdžeri se drogiraju, dilaju drogu, prodaju seksualne usluge putem interneta, agresivni su, cinični i na sve moguće načine odurni i/ili nesretni, što vrlo brzo počinje djelovati kao serija koja je snimljena isključivo s namjerom da prestravi roditelje.

Na početku svake epizode serije 'Euforija' stoji upozorenje na nekoliko regionalnih jezika, u kojem piše da je serija (krajnje) neprimjerena za djecu i maloljetnike. Zanimljivo, s obzirom da je riječ o seriji koja govori o tinejdžerima, dakle, upravo o djeci i maloljetnicima. No već nakon nekoliko prvih scena jasno je odakle to upozorenje. Tinejdžeri u ovoj seriji nisu ni u najmanjoj mogućoj mjeri naivna, nevina ili neiskvarena bića. Oni su ovisnici sa stažom na odvikavanju, dileri koji surađuju s nevjerojatno gadnim kriminalcima, osobe koje seksom trguju za svoj prestiž ili samopouzdanje, cinični mladi ljudi koji su jedni prema drugima - osim u malim i uglavnom skrivenim iznimkama - okrutni i odurni. Sve je to začinjeno i dobrom količinom pornografije, koja se prikazuje kao glavni sadržaj tinejdđerske komunikacije putem mobitela i društvenih mreža i, sve u svemu, baš nijedan tinejdžer ili tinejdžerica u ovoj seriji nije dijete kakvo bi ijedan roditelj poželio odgojiti.

Stvar je, međutim, u tome da, naravno, svi tinejdžeri nisu takvi , nije istina da ne postoji drugi put kojim bi mogli poći i nije istina da će u današnjem groznom svijetu baš svi završiti onako kako završavaju junaci 'Euforije'. Sigurna sam da to znaju i autori 'Euforije' i da bi, kada bi im se tako nešto predbacilo, rekli da nisu ni htjeli svojom serijom reći da su baš svi tinejdžeri takvi. No po stilu kojim se obraćaju publici, ispada da su htjeli poručiti upravo to.

Drugim riječima, Rue u ovoj seriji zapravo i nije prava osoba, nego lik iz basne s naravoučenjem. Ona je tu da bi šokirala i alarmirala roditelje, kojima je ova serija zapravo i namijenjena.

Kada bi se, međutim, zanemarilo Rueino popovanje u voiceoveru, 'Euphoria' ima i svojih zanimljivih, pa čak i mudrih momenata, slojevitih zapažanja, dirljivih odnosa. Rue kao lik, kao i većina drugih glavnih likova u seriji, poprilično je uvjerljiva, slojevita, prokrvljena. Kroz nju i njezine prijatelje, znance, školske kolege jasno se ocrtavaju mnogi emotivni i psihološki problemi tinejdžera - priroda ovisnosti, toksični utjecaj roditelja na vlastitu djecu, opasnosti koje sa sobom nosi prenošenje površnih odnosa s društvenih mreža u stvarnost...

Ono u čemu je 'Euforija' možda najstrašnija jest prikaz toga koliko se djevojke te dobi definira ISKLJUČIVO kroz seksualnu poželjnost. Osim u slučaju Rue, koja je suviše obuzeta svojim ovisničkim i obiteljskim previranjima, nema nijedne djevojke u ovoj seriji koja svoju vrijednost ne definira time koliko je s jedne strane poželjna muškarcima te koliko je, s druge strane, ipak dovoljno 'umjerena' da je ne bi smatrali 'kurvom'. Gotovo svi potezi, odluke i ponašanja tih mladih djevojaka uvjetovani su tim dvjema opsesijama, i to je istinski potresno i tužno.

Ono u čemu je 'Euforija' pak najuvjerljivija jest to što je naporna. Baš točno to - NAPORNA! Na prvi pogled to vam možda djeluje kao kritika, ali zapravo nije jer to je ono što tinejdžeri de facto i jesu. Tinejdžeri su odraslima naporni. Njihova bujica problema, opsesija, povremenih navala hormona koji ih tjeraju na rubno psihotično ponašanje odraslima je jednostavno previše. Takva je i ova serija. No izdržite li uz nju, zanemarite li popovanje koje vam netočno govori da su baš svi tinejdžeri takvi i zagledate li se malo dublje ispod navale SMS-om poslanih slika penisa i sličnih jeftinih šokera - ostat će vam jedna velika istina. Tinejdžeri su možda pretjerano intenzivni, ali su ljudi kao i mi. Njihovi problemi su stvarni. Nemojte ih ignorirati. Ne, nije istina ono što vam alarmistički i senzacionalistički poručuju autori 'Euforije' - neće svi završiti ovako. No pokušajte ih ipak poslušati i shvatiti ozbiljno. Pokušajte shvatiti da je njihov svijet, koliko god vam bio nepoznat, dio vašeg svijeta. To bi možda moglo pomoći. I nama i njima.