The Terror: Jeziva serija Ridleyja Scotta snimana na Pagu

Serija koju ne smijete propustiti ovog proljeća definitivno je The Terror, nadnaravni triler producenta Ridleyja Scotta. Inspirirana istinitom pričom i temeljena na istoimenom romanu iz 2007. godine autora Dana Simmonsa, nova serijska poslastica The Terror prikazuje se od 29. ožujka na kanalu AMC Hrvatska, gdje će se prikazivati deset jednosatnih epizoda

Pod budnim okom Ridleyja Scotta

The Terror producira Oscarom nagrađeni redatelj i producent – genijalni Ridley Scott. Scott je najpoznatiji po filmovima poput Thelma & Louise, Alien, Blade Runner, Black Hawk Down te Gladiator, za kojega je osvojio Oscara i Zlatni globus za najbolji film. Uz njega, izvršni producenti su David Kajganich (True Story) i Soo Hugh (The Killing, Under the Dome) te Alexandra Milchan (The Wolf of Wall Street), Scott Lambert (Limitless), David Zucker (The Good Wife) i Guymon Casady (Game of Thrones).

Radnja nove nadnaravne serije vrti se oko stvarnog misterioznog nestanka kraljevske pomorske ekspedicije sredinom 19. stoljeća. Naša ekspedicija istražuje sjevernozapadni prolaz preko Arktika, kojeg u seriji glumi otok Pag.