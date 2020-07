Tena Štivičić: Zemlje koje su vodile žene kroz koronakrizu su kormilarile hrabrije od mnogih pod muškim vodstvom. To nam treba biti svjetionik u mraku

Nova predstava Zagrebačkog kazališta mladih 'Monovid - 19' redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić okuplja 19 tekstova domaćih dramatičarki i dramatičara među kojima je i onaj Tene Štivičić, drama 'Nježniji spol' o budućnosti u kojoj su žene i muškarci zamijenili svoje uloge nakon pandemije Covida 19. Tim povodom razgovarali smo s jednom od naših najnagrađivanijih i najizvođenijih dramskih spisateljica o mogućnostima za preokret odnosa među ženama i muškarcima nakon pandemije te o tome kako je režim izolacije utjecao na nju, s obzirom na njene pozicije žene, majke i spisateljice

Kad se pojavila informacija prije kojih mjesec, dva da su muškarci nešto podložniji ovom virusu, jedna je žena prokomentirala da, ako je tako, zašto ne bismo njima prepustili pečenje kolača i pljeskanje zdravstvenim radnicima, a poslali žene van karantene da one probaju popraviti ovaj kaos u kojem se svijet našao. Monolog je zapravo produžetak te ideje. S obzirom na to da nas je kapitalistički patrijarhat doveo u situaciju u kojoj danas živimo, zašto ne baš sada pokušati nešto drugo? Mnogo se govori o tome kakav nas svijet čeka nakon pandemije. Ovo je jedan prijedlog.

Međunarodno priznanje Tena Štivičić stekla je s obiteljskom sagom 'Tri zime', koja je nagrađena uglednim priznanjem The Susan Smith Blackburns, a praizvedena je u londonskom Royal National Theatre. Tekst je postavljen i u Hrvatskom narodnom kazalištu u režiji Ivice Buljana gdje igra s velikim uspjehom već nekoliko sezona, a izvodi se u Sloveniji, Estoniji, Njemačkoj, te Japanu gdje je predstava dobila nekoliko nagrada, a njezino pisanje prepoznato kao autentičan autorski glas. Napisala je između ostalih i drame 'Nemreš pobjeć od nedjelje', 'Fragile', 'Krijesnice' i 'Nevidljivi', koje su također izvedene, osim u Hrvatskoj, i u mnogim europskim kazalištima. Objavila je tri zbirke kolumnu 'Odbrojavanje', 'Vrag ne spava' i 'Pepeljugino maslo', koje objavljuje u časopisu Zaposlena, te nekoliko zbirki drama. Također se stalo sa snimanjem dugometražnog filma u Hrvatskoj 'Mama, tata i ja' po njezinom scenariju.

Kad pogledamo globalnu situaciju u svijetu, a posebno u Hrvatskoj, mislite li da je takav obrat u kojem žene masovno preuzimaju vodeće pozicije na društvenoj ljestvici doista moguć? Recimo, Miroslav Škoro u Hrvatskoj izjavljuje da bi se silovane žene u vezi abortusa trebale prvo konzultirati s obitelji…

Svakako je s jedne strane ovo vrijeme velika prijetnja mnogim slobodama. Inspiracija za ovaj monolog je došla i od istraživanja koja pokazuju da svuda na svijetu u ovoj karanteni koja je obustavila sve oblike podrške i pomoći izvan osnovne obiteljske zajednice, najveći dio brige o djeci, starijima i kućanstvu preuzimaju žene. U projekciji budućnosti u kojoj bi se više poslova obavljalo na daljinu i od kuće, to će tako, po svoj prilici, ostati. Sve ankete pokazuju da muškarci u prosjeku debelo precjenjuju svoj doprinos tim obavezama, a potcjenjuju količinu vremena koju im žene posvećuju. Takva postavka stvari ide na ruku svakoj ideologiji koja bi žene gurnula natrag u ulogu čuvarice ognjišta i to je nešto što bi se u ovim uvjetima moglo događati postepeno, opravdano gotovo nekom neminovnošću. Ali istovremeno treba misliti i o tome da su zemlje pod ženskim vodstvom kormilarile kroz ovu krizu trezvenije i hrabrije od mnogih pod muškim vodstvom uključujući neke od najmoćnijih muškaraca na svijetu. To treba biti podsjetnik, neki svjetionik u mraku.

Bitno mi je reći, kad pričamo o toj ženskoj revoluciji i zamjeni uloga koju kao smatramo znanstvenom fantastikom, da joj cilj, kao ni feminizmu, nije osveta nego pokušaj uspostavljanja nečeg boljeg za sve. Nečeg progresivnijeg, tolerantnijeg, inkluzivnijeg. Neke osnovne stvari o kojima feministice pričaju otkad ih je, poput zaštite od obiteljskog nasilja, jednakog poštovanja, jednake plaće i mogućnosti raspolaganja svojim tijelom, to su stvarno temeljni i prvi koraci. Svi roditelji ženske djece morali bi, 'po defaultu', biti u tim redovima.

Pandemija je zaustavila i premijere vaših novih drama u londonskim kazalištima i realiziranje ostalih projekata. Kako je režim izolacije utjecao na vas, vaše razmišljanje i vaš život s obzirom na poziciju žene, majke i spisateljice? Je li u vašem slučaju vrijedila ona da doba krize pridonosi kreativnosti?

Izolaciju provodim između dva ekstrema – velike i vrlo žive inspiracije koju potiče ovaj sklop okolnosti bez presedana i želje da o tome pišem i potpunog, temeljitog i dubinskog umora izazvanog mjesecima neumoljive svakodnevice, brige o djetetu, kućanskih poslova i zatočenosti u stanu. Nikad nisam bila svjesnija važnosti 'vlastite sobe' i nikad nisam osjećala da sam i fizički i emotivno svom djetetu potrebnija. Duboka rastrzanost između potrebe za stvaranjem i majčinstva, koja je inače prisutna, u ovoj je klimi neuposredivo intenzivnija.

Možete li nam nešto više reći o vašoj kraćoj drami 'Wednesday' koja je nedavno izvedena na BBC-u u sklopu projekta 'Scenes for Survival'?

'Wednesday' je kratka drama snimljena u izolaciji u produkciji National Theatre Scotland i BBC. National Theatre je već prvih dana izolacije inicirao projekt koji bi omogućio kazalištu da proizvodi sadržaj za svoju publiku i zaposli stotine umjetnika kojima je preko noći, zatvaranjem kazališta egzistencija dovedena u pitanje, a identitet poništen. Nastalo je već preko 40 kratkih drama snimljenih u izolaciji. Naša, koju sam pisala za mog muža Douglasa Henshalla i našu prijateljicu i susjedu, divnu glumicu Morven Christie je komedija o paru glumaca kojemu proba kratkog komada za 'Scenes for Survival' izazove veliku, dramatičnu bračnu svađu. Poigravala sam se s onom korona-floskulom da je unutar krize barem divno to što imamo toliko vremena za obitelj. A i s prirodom umjetnika, osjetljivih, taštih, sposobnih za velike emocionalne ekstreme, ali i vrlo žilavih i izdržljivih.