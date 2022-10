Tajna ljubav Zagreba i njegovih stanovnika: Na četiri lokacije u centru održan 'Festival ljudi'

U subotu su građani Zagreba bili dijelom jednog vrlo posebnog umjetničkog projekta, 'Dana otvorenog grada'. Unatoč maglovitom jutru, događanje u organizaciji donedavne intendantice HNK u Zagrebu Dubravke Vrgoč, redateljice Anice Tomić i redatelja Ivice Buljana u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, privuklo je velik broj građana, a atmosfera je na sve četiri lokacije pokazala, ne samo koliko su građani Zagreba željni ovakvih umjetničkih sadržaja, nego i koliko vole u njima participirati

Idejna nositeljica ovog projekta, Dubravka Vrgoč izjavila je: 'Iskustvo koje smo imali proteklih osam godina na “Danu otvorenog trga” pomoglo nam je da osmislimo projekt 'Dana otvorenog grada', čija je ideja proširiti se na javne prostore grada Zagreba i pozvati njegove građane na suradnju. Želja nam je bila u doba brojnih katastrofa od potresa do pandemije, vratiti entuzijazam onih koji u gradu žive, i onih koji kroz njega prolaze. Pozitivna energija umjetnika i građana tijekom ove subote pokazala nam je kako ovakve akcije doista pomažu u zajedničkom osmišljavanju slike grada kakvog bi željeli imati. Od pjesmama iz mladosti zborista na Trgu bana Jelačića, do pruženih ruku na Trgu kralja Tomislava, zatim tekstova koji se čitaju o Zagrebu iz prošlosti, pa do glumaca koji u parku Tuškanac govore tekstove od Shakespearea do Lidije Deduš - sve je to pokazalo, uz veliki interes gledatelja kako grad može živjeti s umjetnicima. Stoga iz ovog subotnjeg iskustva, već planiramo nastavak ovog projekta na više lokacija našeg Grada, s više umjetnika i više građana koji će zajedno usprkos katastrofičnom vremenu učiniti našu stvarnost uzbudljivijom.'