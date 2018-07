Komedija 'Ti loviš' ima smiješnih momenata, ali je generalno blesava

U poplavi komedija u kojima se opisuju nastojanja suvremenog muškarca da u sebi pronađe živahnost i životnost iz vlastite mladosti, 'Ti loviš' mogao je biti simpatična, doista smiješna komedija. Umjesto toga, zapetljao se u pretjeranoj infantilnosti te u drugoj polovici postao glup i uvredljiv

U redu, možda sam malo nepoštena. U kontekstu nezahtjevnog, opuštenog, mozak-na-pašu gledanja, ovo je - barem dijelom - komedijica koja će vam sigurno tu i tamo izmamiti hihot, ako ničim drugim, a onda svojim fizičkim, slapstick humorom. Odrasli muškarci koji u mjesec dana svoje igre pribjegavaju stupidnim, ali elaboriranim 'zamkama' da bi ulovili nekog od svojih srednjoškolskih drugara bez ikakve sumnje proizvode apsurdno smiješne situacije. Još kad ih, kako je to učinio redatelj ovog filma, snime usporeno, ala John Woo , onda je kombinacija smijanja i kolutanja očima još jača.

Uglavnom, junaci filma su Hoagie (Ed Helms), Randy (Jake Johnson), Callahan (Jon Hamm), Sable (Hannibal Buress) i Jerry (Jeremy Renner). Svi su u četrdesetima, sve očito opako pere kriza srednjih godina, više su ili manje uspješni ili ostvareni, ali zadnjih dvadeset-trideset godina jedni su druge lovili na nevjerojatne načine i u nevjerojatnim situacijama. Recimo, jedan je bio ulovljen na sprovodu vlastitog oca. I to mu je bilo okej.

Glavna je fora, međutim, što jedan od njih - Jerry - još nikada nije bio ulovljen. I sada se, odlučni da to promijene i u pratnji reporterke Wall Street Journala, ostala četvorica udružuju da bi to promijenili. Problem je jedino u tome što je Jerry abnormalno fizički okretan i nevjerojatno nadaren za pronicanje smicalica u toj glupoj igri pa je to jako teško. Eh, da. I uskoro se ženi, a njegova je buduća supruga zaprijetila da će napraviti megacirkus ako joj svojom igrom upropaste vjenčanje.