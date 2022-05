'Stranger Things' u četvrtoj sezoni čini se tek kao Netflixov mamac za pretplatnike

U sezoni koja se htjela predstaviti kao mračnija, odraslija, teža i krvavija od prethodnih, ono što smo vidjeli zapravo je tek skuplje, raskošnije i napuhanije nego dosad.

Ovdje bi bilo vrijeme i da napišem jednu osobnu ogradu. Nikada nisam bila fan ove serije. Prva sezona još mi je bila i simpatična jer je igrala na tu slatku nostalgiju za vremenima koja sam i sama proživjela otprilike u dobi glavnih junaka, ali praznina koja je oduvijek pomalo lelujala ispod fensi površine osamdesetih, Stevena Spielberga iz doba ET-ja i soft horora meni nikad nije bila Upside Down. Bila je baš prava praznina, okićena dobrom forom s božićnim lampicama, simpatičnim klincima na biciklima i već izraubanim konceptom o pospanom američkom gradiću u čijem srcu ključaju svi strahovi, užasi, žaljenja i gorčine njihovih stanovnika. Svaki bih put nakon gledanja sezone 'Stranger Thingsa' imala osjećaj da sam pogledala jedan predugi film, što je vjerojatno i istina jer bi se od više epizoda ove serije točno mogao snimiti dvosatni film i da u njemu bude sve što je trebalo ispričati za tu sezonu. No iako nisam obožavateljica ove serije, potpuno razumijem fanovsku glad za više, jače, dulje, kao i Netflixovu spremnost da je utaži.

Nije im to loša odluka. Kao ni ona da tu sezonu razlome na dva dijela pa sad prikažu sedam epizoda, a početkom srpnja zadnje dvije. Idealno za to da tinejdžeri čiji su roditelji htjeli otkazati pretplatu zakenjkaju kud baš sad i iskamče još koji mjesec tijekom ljetnih praznika. Jer, budimo realni, 'Stranger Things' je serija za tinejdžere. Sa svakom novom sezonom za sve starije tinejdžere - kao što su, uostalom, i oni u seriji - ali za tinejdžere. Vole je i odrasli, posebice oni prijemčivi nostalgiji za osamdesetima, kulturnim mitovima generacije X i američkim filmovima iz tog razdoblja.

Uza sve to rečeno, nijedna me sezona 'Stranger Thingsa' nije tako umorila kao ova. Dijelom je to zato što svaka epizoda traje više od sat i petnaest minuta, neke čak i kao prosječan film, što za TV serije NIKAKO nije dobro jer epizode imaju drugačiju strukturu od filma i doista postaju naporne kada se rastegnu. Mnogi su se vrhunski autori spotaknuli na to, zadnji koje se mogu sjetiti bio je Martin Scorsese u 'Vinilu'.

Druga stvar koju moram reći o ovoj sezoni, a po čemu je ona gora od prethodnih jest to što je vremensko razdoblje između prve i ove sezone u stvarnom vremenu šest godina, a u seriji tri i pol ili tako nešto. Posljedica je to da neki od klinaca sada izgledaju komično preodrasli za svoje uloge. Neki imaju zahvalne fizionomije i talent kojim se to uspijeva prikriti, ali većina ne. Emotivna dubina, koja nikada nije ni bila forte 'Stranger Thingsa' u ovoj je sezoni zato izrazito problematična, pogotovo u temi tinejdžerskih veza, koja je ovdje pokrivena izrazito amaterski, što je ozbiljan grijeh za jednu seriju koja se oslanja na osamdesete, u kojima su filmovi koji ozbiljno shvaćaju tinejdžerske međuljudske odnose postali standard.

Treće - priča. Kada se odmaknu sve điđe-miđe raskošnije produkcije (a koja STVARNO jest raskošnija i predivna, ali sama po sebi nije dovoljna), priča je više-manje recikliranje svega dosad, s tim da se računa da su tinejdžerski fanovi sad stariji pa osim slatkog Steven Spielberga mogu podnijeti i krvavije, gadnije reference na Wesa Cravena i Davida Cronenberga. Klinci sad levitiraju dok im se lome sve kosti i sve ja jako fuj, bljak, užas, ali na onaj, za hororljupce predivan način.