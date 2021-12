Sanjivo i bolno stanje princeze Diane u filmu 'Spencer'

'Spencer' nije uobičajeni biografski film - on nam ne objašnjava detalje o životu princeze Diane, samo nam donosi tri dana u njezinu životu: neugodne i sputavajuće božićne blagdane u prazničnoj palači Windsora. Ta su tri dana, iako unaprijed strogo organizirana i podijeljena protokolom, uglavnom su usredotočena na emotivno i psihičko stanje nesretne princeze.

No redatelj i scenarist računaju na to da ipak znamo biografske detalje o Dijani , odnosno da iz nekoliko anegdotalnih naznaka možemo bez problema povezati pozadinsku priču. Za Božić je od supruga dobila bisernu ogrlicu koja je potpuno ista kao i ogrlica koju je dobila jedna druga žena. Muž joj za doručkom govori da su se kokoši previše namučile noseći jaja pa da je lijepo moli da barem jedanput pokaže da cijeni njihov trud i ne izbljuje taj doručak u zahod čim ustane od stola. Pri dolasku u blagdansku palaču strogi je majordom, baš kao i sve druge goste, važe - jer je obavezno da svaki gost do kraja blagdana dobije barem kilu-dvije, e da bi se materijalo dokazalo da su se sjajno zabavili. Sve njezine haljine označene su i mora ih odjenuti u pravo vrijeme na pravo mjesto. Kada se jedanput presvuče pokraj otvorenih zavjesa, sljedećeg joj dana zašiju zavjese.

Da stvar bude još gora, blagdanska kraljevska palača u kojoj Windsori provode božićne blagdane u neposrednom je susjedstvu odavno propale i daskama zagrađene palače obitelji Spencer, u kojoj je Diana provela djetinjstvo i mladost. To saznajemo već na početku, kada Diana u svojem Porscheu luta po seoskim cestama jer se na putu iz Londona uspjela izgubiti. No onda ipak prepoznaje lokaciju, i to po starome strašilu odjevenom u prastaru jaknu njezina oca. Kada prvi put pokuša otići do stare kuće, ne bi li zapravo potražila jesu li ondje ostali bilo kakvi tragovi onoga što je nekoć bila - zaustavlja je policija koja patrolira oko kraljevskog posjeda. Kada drugi put ode do stare kuće - i uspije otići tamo, to će tek biti put u njezin emotivni raspad, pa čak i rub suicida.

Kristen Stewart iz ove je uloge izvukla najviše boli što je mogla. U košmarnom, nerijetko imaginarnom Dijaninu svijetu koji se prostire kroz ta tri dana uspjela je nevjerojatno sintetizirati i emotivnu i fizičku bol, svojim golemim očima i stisnutim ramenima vrlo vjerno prizivajući krhkost po kojoj je Diana bila i poznata za života. Ovdje je ta bol dovedena do svojih krajnosti - do ruba mentalnog zdravlja i preko ruba samoranjavanja. Diana je ranjena mlada žena koja bi možda čak i mogla pretrpjeti sva ograničenja kraljevskog protokola i sav formalizam 'obiteljskog' blagovanja - samo da joj je malo ljubavi. Ljubav će joj, na kraju ovog flma, i donijeti kakav-takav happy end. Bit će to ljubav koja će doći s jednog očekivanog mjesta - od njezinih sinova, ali bit će to i jedna sasvim neočekivana ljubav.