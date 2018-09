Raspisan natječaj za intendanta splitskoga HNK

Najtečaj za novog intendata Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu raspisan je prošlog petka, a sadašnji intendant Goran Golovko trebao bi, po prijedlogu Kazališnog vijeća, još neko vrijeme ostati na toj dužnosti kao v.d. da sastavi program za novu kazališnu sezonu, doznaje se u ponedjeljak u Kazališnom vijeću

Kazališno vijeće s Brankom Matulićem na čelu poslalo je splitskome Gradskom vijeću prijedlog da potvrdi Gorana Golovka za v.d. intendanta na duže razdoblje kako se ne bi ugrozio rad u sljedećoj kazališnoj sezoni, a po zakonu, tu se dužnost može obavljati najduže godinu dana.

'Još ništa ne znamo o eventualnim kandidatima koji bi se trebali javiti na natječaj. Ovo je zapravo najpoštenije rješenje s obzirom na to da do sada nismo raspisali natječaj i da smo Golovka doveli da bude intendant do 1. listopada, onda je u redu da on i odradi posao do kraja. Nadamo se da će Gradsko vijeće to prihvatiti s obzirom na to da je Golovko izradio plan i program', rekla je za Hinu Brekalo.

Da je predložen za v.d. intendanta splitskoga HNK, potvrdio je i Goran Golovko, koji je rekao kako je program za novu kazališnu sezonu kao i Splitsko ljeto već napisao i poslat će ga danas Kazališnom vijeću kako bi na sjednici u četvrtak o njemu mogli raspravljati.

Potvrdio je i da je natječaj za novog intendanta raspisan, a rok za prijavu je 30 dana.

Još ne zna hoće li se prijaviti na natječaj, nije mu poznato ni je li tko dosad zatražio uvid u natječajnu dokumentaciju, no misli da će biti zainteresiranih za čelnika splitskoga HNK.

Početkom godine, krajem siječnja splitsko Gradsko vijeće odbilo je Ivana Lea Lemu kao jedinog kandidata koji se bio prijavio na natječaj za intendanta. Za prijedlog da se Lemo imenuje intendantom splitskoga HNK bilo je devet od 30 nazočnih vijećnika, 17 ih je bilo protiv, a četiri suzdržana. Među ostalim, tada je istaknuto kako Lemo kao kandidat za intendanta splitskoga HNK nije izradio strategiju financijske konsolidacije te kazališne kuće niti je detaljno kreirao program tog kazališta.