Centar lijepih umjetnosti BOZAR u Bruxellesu najavio je ponovno otvaranje svojih prostora u utorak, 19. svibnja, a posjetitelji će moći razgledati postavljene izložbe među kojima i 'Svijet kao paviljon. Vjenceslav Richter', priopćeno je u petak iz Ministarstva kulture RH

Trebala je biti otvorena do 19. travnja, no kako su zbog okolnosti vezanih uz epidemiju COVID-19 sve ustanove u kulturi u Bruxellesu pa i BOZAR zatvorile svoja vrata, izložba je produžena i ponovno dostupna publici do 21. srpnja 2020. godine, naveli su iz Ministarstva kulture.

Izložbu je financijski podržalo Ministarstvo kulture RH, realizirao kustoski tim Muzeja suvremene umjetnosti – Vesna Meštrić i BOZAR-a, a dio je kulturnog i umjetničkog programa u zajedničkoj organizaciji Ministarstva kulture i Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, kojim se Hrvatska predstavlja tijekom predsjedanja Vijećem EU.