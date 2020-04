Jedna od posjećenijih izložbi Muzeja za umjetnost, 'Šezdesete u Hrvatskoj - mit i stvarnost', otvorena prije dvije godine u tom zagrebačkom muzeju, može se razgledati i online

Kroz 18 dionica izložba donosi presjek turbulentnog razdoblja hrvatske povijesti, ključnog razdoblja novije hrvatske povijesti od 1958. do 1971. godine.

Predstavljen je niz izložaka od dokumentarne građe do umjetničkih djela, od fotografija do filmskih, televizijskih i glazbenih inserata, od predmeta svakodnevice do znakova vremena koji su u najdoslovnijem smislu mijenjali svijet.