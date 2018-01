Pogledajte hitove iz muzeja posvećenog najružnijoj umjetnosti na svijetu

Bostonski Muzej loše umjetnosti pokrenut je 1993., a danas broji više od 600 najgadnijih umjetničkih radova sa svih strana svijeta, među kojima je i akt žene koja se češe pod pazusima, transrodna Mona Lisa i sada već kultna 'Lucy in the Field with Flowers', varijanta na slavnu pjesmu Beatlesa

Posvećen prikupljanju i čuvanju 'umjetnina koje su preloše da bi ih se ignoriralo', Muzej loše umjetnosti (Museum of Bad Art, MOBA) ima posebne kriterije kada bira koje će nove radove uključiti u zbirku. 'Trebaju imati ono nešto što ih na ovaj ili onaj način izdvaja od najobičnijih promašaja', kaže direktorica MOBA-e Louise Sacco. Kustos Michael Frank redovito pregledava ponude donatora diljem svijeta, a sa svojim timom posjećuje i buvljake, zalagaonice i smetlišta kako bi pronašao upečatljiva djela vrijedna MOBA-e. Glas o ovom posebnom muzeju toliko se proširio, da im komunalne tvrtke dojavljuju kad na terenu nabasaju na posebno loš ulov.

Muzej je s radom počeo 1993., kad je trgovac antikviteta Scott Wilson u smeću pronašao ulje na platnu - danas legendarnu 'Lucy in the Field with Flowers', varijaciju na pjesmu Beatlesa 'Lucy in the Sky with Diamonds'.

Prijatelji su Wilsona tada potaknuli da pokrene kolekciju, koju je u početku pokazivao kod sebe doma.

Broj posjetitelja je, međutim, stalno rastao pa je zbirku preselio prvo u podrum jednog teatra u Dedhamu, a kad je prostor godinu kasnije dobio novog vlasnika, nezainteresiranog za lošu umjetnost, MOBA se konačno preselila u Boston. Sada, osim tu, u kinu u Somervilleu, pridružene galerije rade i u Brooklineu i u South Weymouthu.