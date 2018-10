Podjelom nagrada i koncertom darovitih učenika Glazbene škole završile 48. Varaždinske barokne večeri

Nagrada Ivan Lukačić za muzikološki rad na 48. Varaždinskim baroknim večerima pripala je prof. dr. sc. Enniu Stipčeviću i Dariu Poljaku za obradu hrvatske glazbene baštine skladbi Francesca Sponge Uspera izvedenih na koncertu vokalnog ansambla Projekt Lazarus i solista Orkestra Libera Classica u Franjevačkoj crkvi

Istoimena nagrada, ali za izvodilački domet ansambla odlukom festivalskog žirija pripala vokalnom ansamblu La Fonteverde i članovima Orchestra Libera Classica za najbolju izvedbu ansambla i za koncert Madrigali Claudija Monteverdija u Uršulinskoj crkvi. Zagrebački solisti i Sreten Krstić upisali su se među dobitnike nagrade Jurica Murai za najbolju izvedbu i to za izvedbu Vivaldijevih Četiri godišnja doba u crkvi Svetog Nikole u Varaždinu. Laureati su to 48. Varaždinskih baroknih večeri, kojima su nagrade uručene na prigodnoj svečanosti u varaždinskoj Gradskoj vijećnici.

'Varaždinske barokne večeri to već svi znamo zbilja imaju jako dobru ponudu koncerata. Nije lako odabrati, jer imamo i kriterije koji su različiti. Ove godine ponovno se pojavio muzikološki rad, djela koja su transkribirana za izvođenje prof. dr. Ennia Stipčevića i njegovog studenta Daria Poljaka. Imali smo u programu odlične Zagrebačke soliste, a nagradu Ivan Lukačić za najbolju izvedbu možda je bilo najteže odlučiti kome je dati, jer bilo je više kandidata i izvedbi, no odlučili smo se za izvedbu Monteverdijevih madrigala, jer to je izuzetno težak repertoar, a japanski pjevači kojima je to možda stranija i drugačija literatura odradili su to odlično. Publika je bila oduševljena i mislim da su nagrade otišle u prave ruke', istaknula je predsjednica peteročlanog žirija 48. Varaždinskih baroknih večeri dr. sc. Zdenka Weber.