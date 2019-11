Plesna predstava nadahnuta Jean Luc Godardom i francuskim novim valom

Premijerne izvedbe prvog zajedničkog autorskog projekta koreografkinje Eni Vesović i dramaturginje Mirna Rustemović 'Stvari su kakve jesu' održat će se 8. i 9. studenog u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru. Predstava 'Stvari su kakve jesu' bavi se traženjem načina kako filmsku estetiku francuskog novog vala prenjeti u pokret i bivanje na pozornici.

'Stvari su kakve jesu' autorski je projekt u kojem su prvi puta zajedničke snage udružile koreografkinja Eni Vesović i dramaturginja Mirna Rustemović . Predstava je inspirirana filmovima francuskog novog vala i kroz to istražuje vezu između njihove estetike, narativa i atmosfere te izvedbe na pozornici. 'Tri izvođačice na sceni utjelovljuju ženske likove iz filmova ili stvarnog života, a kroz predstavu se pokušavaju izmaknuti situaciji, trenutku i vremenu u kojem se nalaze, svaka u svom pokretu, riječi, gesti ili emociji. U tom izmicanju svaka ipak nalazi svoje mjesto, odgovor i trenutak' stoji u najavi predstave za koju su inspiraciju autorice uglavnom pronašle u filmovima Jean Luc Godarda .

'Ideja koja se provlači kroz proces rada je upravo to traženje trenutka koji je u stalnom izmicanju. Uvijek smo u potrazi za nekim trenutkom, a kad mislimo da smo ga pronašli, on je već nestao. Zapravo se cijela ljepota sastoji upravo u tom traženju i to je možda najviše obilježilo proces rada na ovoj predstavi' navode autorice.

Eni Vesović plesačica je i koreografkinja koja, uz izvođački i pedagoški rad, iza sebe već ima nekoliko autorskih projekata. Uz plesnu akademiju u Ljubljani, završila je i studij psihologije u Zagrebu tako da voli spajati ta dva područja u teorijskom i praktičnom radu. Mirna Rustemović dramaturginja je Hrvatskoh narodno kazališta u Zagrebu, a ovo joj je prva suradnja na plesnoj predstavi.