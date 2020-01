Panel o rodnoj ravnopravnosti u filmu i medijima: 'Prava ravnopravnost će se postići kad žene budu imale pravo na pogrešku ili kad budu imale pravo biti jednako prosječne kao muškarci’

‘Dozvoljeno nam je kao ženama da budemo ljute jer ni danas, kao ni na konferenciji o ženama u filmskoj industriji, u publici gotovo da nema muškaraca, došle su samo žene. Dosadilo mi je da moramo privlačiti pažnju muškaraca kako bi čuli naše problema, ali ne možemo im se obraćati ako oni uopće nisu tu da nas čuju. To je problem naše patrijarhalne sredine i u svim njenim djelovima’ kazala je pomalo ogorčeno glumica Lana Barić na sastanku o ravnopravnosti spolova u audiovizualnom sektoru održanome u prostorima Hrvatskog novinarskog društva u četvrtak.

Od 2006. do 2013. skoro pola (44 posto) studenata koji diplomiraju režiju su žene, no žena redateljica koje rade u europskoj filmskoj industriji je samo 24 posto. ‘Da bi se postigla ravnopravnost potrebno je primjenjivati pozitivne prakse - osmisliti strategiju, povećati svijest o problemu, javni fondovi i javni servisi trebali bi podupirati promjene, treba suzbiti seksualno uznemiravanje i nasilje te činiti male korake kojima bi se promijenio način na koji radimo’, navela je Murphy istaknuvši kao pozitivan primjer Švedski filmski institut koji je uspio postaviti dobar standard u poticanju redateljica.

Katarina Zrinka Matijević govorila je o alarmantnoj podzastupljenosti žena u hrvatskom audiovizualnom sektoru gdje je od 209 filmova snimljenih od 1990. do 2018. samo njih 5,5 režirala žena (jedan film su radili popola redatelj i redateljica).

Ukupno je 38 diplomiranih redateljica, 17, 3 posto redateljica dobije priliku snimiti prvi film, no stvari idu nabolje jer je u posljednjih osam godina 10 redateljica dobilo priliku (dok je u prethodnim desetljećima to pošlo za rukom samo jednoj, odnosno dvjema redateljicama). ‘Ženama je teže doći do drugog filma, a gotovo nemoguće do trećeg ili četvrtog. Samo jedna je uspjela - Sanježana Tribuson’ istaknula je Matijević i dodala da su samo dvije kolegice uspjele dobiti drugi film, te da je tek prošle po godine drugi put jedna redateljica dobila Zlatnu arenu u Puli (Dana Budisavljević).

‘Prava ravnopravnost će se postići kad žene budu imale pravo na pogrešku ili kad budu imale pravo biti jednako prosječne kao muškarci’ zaključila je Sanja Ravlić, koja je nadodala i da Hrvatskoj av industriji treba strategija o rodnoj ravnopravnosti. Složio se s time i Chris Marcich dodavši da HAVC planira neke konkretne korake po tom pitanju. Istaknuo je kako je već određeni broj žena uključen u odlučivanje na funkcijama umjetničkih savjetnica te da namjerava angažirati i treću osobu koja bi bila umjetnička savjetnica za dugometražni igrani film i da se nada da bi to bila još jedna žena.