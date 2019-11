Hrvatske redateljice debitantice čiji su filmovi izašli ove godine ili ih uskoro očekujemo

Filmski portal Cineuropa objavio je tekst posvećen hrvatskim redateljicama – debitanticama koje su nam ove godine predstavile svoje filmove ili ih uskoro očekujemo

Navodi se i debitantica Slađana Lučić , koja se međunarodnoj publici predstavlja dugometražnim dokumentarnim filmom 'Kuća male zvijezde' premijerno prikazanim tijekom 25. Sarajevo Film Festivala. To je film o Nudžejmi Softić , koja je počela trenirati s 28 godina, a u dvije godine je od neplivačice postala prva Europljanka koja se natječe na triatlonu Ironman noseći hidžab.

Navodi se i prvi dugi film glumice Nine Violić, koja će se nakon dva kratka filma, kao redateljica predstaviti filmom 'Obiteljska prašina' . Film istražuje 'nesposobnost objektivnog sagledavanja svijeta oko nas'. Snimljen u rašomonskom stilu, prati posljednjih pola sata jednog braka koji se raspada iz perspektive supruge, koju glumi sama redateljica, njenog supruga (Goran Bogdan) i njihovog šestogodišnjeg djeteta. Producentice su Vanja Sremac i Zdenka Gold (Spiritus Movens), a osim igranih, film će se sastojati i od animiranih dijelova. Završetak se očekuje u ljeto 2020.

Cineuropa najavljuje i nove hrvatske filmove autorica koje ih tek trebaju završiti i prikazati tijekom 2020. To je Sonja Tarokić , koja priprema film 'Zbornica' u kojemu istražuje sitnu korupciju koja prožima svaku hijerarhiju, a ispričana je iz perspektive Anamarije (Marina Redžepović), savjetnice u osnovnoj školi na koju pritisak vrše moćnije kolege. Producentica je Ankica Jurić Tilić (Kinorama), film je trenutno u fazi montaže, a najavljen je za proljeće 2020.

Najavljuje se i prvi dugometražni dokumentarni film redateljice Ivane Marinić Kragić pod nazivom 'Nun of Your Business' (radni naslov na hrvatskom je bio 'Berekina'), ljubavna priča, ali na neočekivan način, piše Cineuropa. Film prati dvije mlade časne sestre (Maruška Aras i Mia Anočić-Valentić) koje se zaljube iako žive u dva odvojena samostana. 'One se moraju suočiti s najtežom odlukom u životu', piše Cineuropa. Film čija se premijera očekuje početkom 2020. producirala je Ivana Marinić Kragić.

Još jedan film koji očekujemo sljedeće godine nedostaje na ovom Cineuropinom popisu, a to je 'Murina' Antonete Alamat Kusijanović čije je snimanje nedavno završeno na Hvaru. Riječ je o prvom dugometražnom filmu mlade autorice koja se proslavila kratkim filmom 'U plavetnilo'. Upravo se na njega tematski nastavlja 'Murina', kojoj se kao jedan od producenata pridružila kompanija Martina Scorsesea.