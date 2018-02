'Ovdje i sada' o trumpovskim traumama disfunkcionalne, ali privilegirane obitelji

Trinaest godina nakon završetka svoje hit-serije 'Dva metra pod zemljom', Alan Ball vratio se na HBO s još jednom serijom o disfunkcionalnoj obitelji, samo što se čini da je u međuvremenu gospodin Ball izgubio smisao za humor i postao strašno sklon popovanju i propovijedanju

Jedna me stvar malo zbunila dok sam gledala prvu epizodu nove HBO-ove serije 'Ovdje i sada' , novog djela Alana Balla, koji je početkom dvijetisućitih stvorio jednu od najboljih HBO-ovih serija, 'Dva metra pod zemljom' . Morala sam si, naime, postaviti pitanje: 'Otkad su ljudi koji pate od krize srednjih godina - ŠEZDESETOGODIŠNJACI?'

Epizoda je napisana vrlo klasično - vidjeli smo mnogo takvih i u mnogim drugim serijama, dobrima i lošima jer obiteljske proslave idealna su postava za ekspoziciju u kojoj će nam se predstaviti likovi, njihovi odnosi i životi. Tako i ovdje upoznajemo to četvero djece, odnosno sada već odraslih ljudi, ali iznad svega liberalno i prosvijećeno okruženje u kojem su odrasli, a na koje svi sada gledaju s popriličnim cinizmom. Ne može ih se ni kriviti jer samodopadna pravednost i inkluzivnost njihovih roditelja - posebice majke, prema kojoj je Alan Ball bio okrutan kao što je to često znao biti prema svojim ženskim likovima (sjetimo se samo Anette Benning u 'American Beauty') - nije ih doista pretvorila u obitelj koja nečim posebno dobrim pridonosi svijetu i njegovu napretku. Kao što vrlo brzo doznajemo u prvoj epizodi, riječ je tek o obitelji intelektualaca iz američke srednje klase koja je svojim eksperimentom posvajanja djece iz različitih kultura samo nabacila sloj šarolikog make-upa, a zatim sve učinila isto kao i većina drugih obitelji iz srednje klase. A to u većini slučajeva - pa i u njihovu - znači brojne disfunkcije.

No ono što me nagnalo na postavljanje pitanja o šezdesetogodišnjacima koji se sada u odjednom u američkim serijama predstavljaju kao protagonisti krize srednjih godina jest govor slavljenika Grega Boatwhitea (Tim Robbins) u zadnjem činu prve epizode. Iako ga njegova control-freak žena netom prije moli da u govoru ne kaže ništa depresivno, Greg uspije sve prisutne baciti u popriličan bed. 'Nekada sam mislio da su odgovor na sve znanje, prosvjetljenje, radost i ljubav, ali teško je zadržati takvo mišljenje kada vidiš svijet ispunjen neznanjem, mržnjom i strahom', kaže Greg zaprepaštenim gostima sa svoje improvizirane govornice. 'Izgubili smo', znakovito dodaje nakon toga. 'Moramo se suočiti s činjenicom da smo izgubili.'