Otvorena izložba arheoloških artefakata iz Gomile u Jalžabetu 'Zlato zlatu'

Izložba artefakata pronađenih u istraživanju Gomile u Jalžabetu u kojoj je grobni humak iz 6. stoljeća prije Krista 'Zlato zlatu', otvorena je u petak u Hrvatskom institutu za povijest

Izložbu je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuvši kako je Gomila u Jalžabetu jedan od najvrjednijih primjera prapovijesne grobne arhitekture tog tipa u cijeloj Europi.

U razdoblju starijega željeznog doba kraj 9. do sredine 4. stoljeća prije Krista prostor od Atlantika do Dunava obuhvaćen je fenomenom halštatske kulture, rekao je dodavši kako je to svojevrsni rani oblik europskoga jedinstva.

Naglasio je kako je područje uz Dravu i Muru pripadalo je istočnohalštatskoj kulturi koje je dio naše daleke tj. prapovijesne kulturne baštine.