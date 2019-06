Opernom premijerom Verdijevog 'Rigoletta' započinje 65. Splitsko ljeto

Opernom premijerom Giuseppea Verdija Rigoletto na Peristilu će 14. srpnja biti otvoreno 65. Splitsko ljeto, najavljeno je u utorak na konferenciji za novinare u Hrvatskom narodnom kazalištu Split

'Festival objedinjuje ideja prožetosti i izvedbenih umjetnosti s ambijentalnim prostorima našega grada i želja da ponovno osvajamo one prostore koje smo tijekom posljednjih godina izgubili', kazao je Golovko.

Intendant HNK Split i ravnatelj Splitskog ljeta do 30. lipnja Goran Golovko je rekao kako vjeruje da će splitska publika i njihovi gosti moći uživati u raznolikosti ovogodišnjeg Splitskog ljeta. Najavio je premijeru opere Rigoletto, drame Caligula Britannicus i baleta Piazzolla Stravinsky.

Requiem, Aida, Nabucco, Ero s onoga svijeta, Orestija, Hinkemann, Confini Disumani, Shirley Valentine, Marlene Dietrich, From in, General, Baletne večeri, Ol' smo za jedan dan, Smij i suze starega Splita - samo su dio predstava bogatog repertoara.

Šef splitskog baleta Igor Kirov je najavio Piazzolla Stravinsky i kazao da će zajedno s četiri svjetska koreografa iz Engleske, Francuske, Italije i Finske raditi četiri godišnja doba. U tom baletu je izuzetna i fantastična glazba u kojoj se svatko može naći, istaknuo je Kirov.

'Poslije te premijere nam dolaze Kinezi, te Talijani i ono što Splićani vrlo rado dolaze gledati Baletne gala večeri na Sustipanu. Uz sve to naš baletni ansambl će gostovati u Mađarskoj, Latviji, Italiji, te u Njemačkoj. Plešemo klasično, moderno, suvremeno i želimo još jednom pokazati ono što splitski balet radi, da je predan, ponosan i da bi Split trebao biti ponosan na sve to', poručio je Kirov.

Naglasak na ženama i ženskoj priči i poetici istaknula je u odabiru predstava v.d. ravnateljica drame Jasna Jukić koja kaže da ovoga puta na Splitskom ljetu 'žene otvaraju svoju dušu i na poseban način u tajnovitom i skrivenom Kaštilcu govore o ženama'.

'Mislim da se treba naglasiti kako je ansambl koji broji 24 glumca uspješno iznio sezonu kazališta i isti taj ansambl će napraviti i Splitsko ljeto. Kao što je prošle godine predstava Orestia proglašena za najbolju predstavu, te se ove godine nadamo uspjehu Caligule odnosno Britannica koji će se izvoditi u Galeriji Meštrović', rekla je Jukić.

Medijima se predstavio i budući ravnatelj 65. Splitskog ljeta Srećko Šestan, koji upravljanje preuzima 1. srpnja.

Na dobroj i konstruktivnoj suradnji se zahvalio svim dosadašnjim v.d. ravnateljima, te je dodao kako se nada da će ovogodišnje Splitsko ljeto biti na tragu uspješnosti i prošlih Splitskih ljeta. Najavio je kako mu zakon za izbor suradnika osim direktnog odabira suradnika omogućuje i da objavi natječaj što će i učiniti poslije čega će izabrati ljude s kojima će voditi splitsku kulturu.

'To će se sve dogoditi najkasnije do 1. listopada jer do tada ističu mandati sadašnjem vodstvu', zaključio je na kraju Šestan.

Splitsko ljeto trajat će do 14. kolovoza.