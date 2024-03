'Operi se vlastitom krvlju': Na kakvom koncertu se dogodio pokolj u Moskvi?

Već je uhićeno čitav niz osoba, uključujući i četvoricu koja su i izvršila ovo krvoproliće, a među mnoštvom poluinformacija, lažnih vijesti i nagađanja 'upućenih' jedva da ima objašnjenja što to uopće znači u današnjoj Rusiji uopće smjeti nastupati u prestižnoj koncertnoj dvorani i kakav je taj sastav Piknik , piše Deutsche Welle .

Ipak, pred kraj SSSR-a u osamdesetima je Piknik bio na popisu sastava kojima je bio zabranjen nastup na velikim manifestacijama. Njihova glazbena sklonost uzorima kao što su Led Zeppelin ili Rolling Stones se ipak mogla čuti na njihovim polulegalnim nastupima u klubovima. Od 1982. je njihov pjevač – i autor niza njihovih pjesama Edmund Škljarski . On je sin uglednog znanstvenika i jedne poznate pijanistice, a polaže veliku pažnju na svoje poljsko porijeklo i katoličku vjeru. Uzor nije tražio samo u Rolling Stones i The Animals , nego i u ruskoj poeziji avangarde.

Skupina Piknik spada u veterane ruske rock-scene: po muzičkom stilu bi se mogla svrstati u progresivni rock, a osnovana je 1978. u Sankt Petersburgu – odnosno Lenjingradu kako se on tada još zvao. Prvo su se zvali Orion, a 1981. su promijenili ime u Piknik. I tu treba poznavati osobitosti sovjetske rock-pozornice: mnogi sastavi su birali nekakvo ime koje će zvučati zapadno, ali koje će teško biti zabranjeno.

A to su riječi koje u današnjoj Rusiji zvuče kao proročanstvo, makar skupina na svojoj stranici piše: „Izričemo obiteljima i prijateljima žrtava naše duboko saučešće. Molimo za skoro ozdravljenje povrijeđenih. Duboko smo potreseni ovom užasnom tragedijom i tugujemo s vama.“ Jer muzičarima se ništa nije dogodilo: napad se dogodio u 20 sati, a koncert je trebao početi tek u 21 sat tako da su još uvijek bili u sigurnosti garderobe.

U svibnju 2023. ga je izrijekom pohvalio ruski spisatelj i nacionalistički aktivist Sahar Prilepin:i Škljarski aktivno podržava "specijalnu vojnu operaciju“ u Ukrajini, između ostalog novčanim prilozima. Odgovor Škljarskog je navodno bio kako je to „normalna pozicija jednog Rusa i ruskog glazbenika“ – a ta izjava nikad nije demantirana.

Do 300 eura za kartu

Ali režimu podobne zvijezde se nagrađuju unosnim nastupima i nagradama. Tako je i ovog kobnog petka bilo prodano skoro svih 6200 karata, baš kao i karte za nastup koji je trebao biti sljedećeg dana. Cijena karata je bila između 100 i 300 eura, a najavljivao se nastup sastava zajedno s jednim simfonijskim orkestrom i uz „spektakularnu predstavu i osvjetljenje".

No ostaju tek nagađanja, koliko su nastupi skupine Piknik bili povezani s motivima atentatora. Isto tako se može tek pretpostavljati, zašto je kao cilj napada bio odabran Crocus City Hall. To je bila najmodernija koncertna dvorana na kojoj su rado nastupale sve moguće zvijezde. Kapacitet dvorane je od 5.000 do 10.000 posjetitelja tako da je znatno veća od „obične“ dvorane, ali tek nešto manje nego što posjetitelja može doći na nogometni stadion.

Ukratko, to je koncertna dvorana superlativa koja je otvorila vrata 2009. i koja je brzo postala jedna od najvažnijih mjesta nastupa u čitavoj Rusiji. Ona je u predgrađu Moskve – dvadesetak kilometara od Kremlja, ali odlično prometno povezana, a u dijelu je grada koji je ionako nastanjen imućnijim Rusima.

Dobra prometna povezanost je mogla biti i razlog teroristima odabrati baš tu koncertnu dvoranu. Povrh toga, mjere osiguranja nisu tako stroge kao u središtu Moskve.