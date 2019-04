Odabrano 37 autora koji će izlagati na ovogodišnjoj izložbi HT nagrada za suvremenu umjetnost

Od 286 radova pristiglih na ovogodišnji natječaj HT nagrada za hrvatsku suvremenu umjetnost međunarodno stručno povjerenstvo izabralo je njih 34, od toga pet autora u kategoriji za mlade, što uz troje pozvanih umjetnika čini ukupan broj od 37 autora koji će predstaviti recentne radove u Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) od 17. svibnja do 9. lipnja

Najveći broj odabranih radova su instalacije, koje slijede fotografije i video radovi, potom multimedijalne i video instalacije te objekti, a manje su zastupljene slike, crteži, skulpture, grafike i performansi, javljaju iz MSU-a.

Autorice i autori su Grgur Akrap, 'Retrospektiva', 2019., Željko Badurina, 'Danas ispred MSU-a', 2017-2019., Neven Bilić, 'INSTANT INVENTAR', 2018., Domagoj Burilović, 'Teraformiranje', 2019., Marijan Crtalić, 'Izložba u pripremi', 2018., Jana Dabac, 'Intimna udaljenost', 2018., Tanja Dabo, 'Popravljanje Ustava Republike Hrvatske', 2019., Tin Dožić, 'GoldRush', 2018., Amela Frankl, 'I to će proći', 2017., Ana Horvat, 'Sve će biti u redu', 2019., Nikica Jurković, 'Sve je moguće', 2016-2019., Tjaša Kalkan, 'Posejdonov gnjev', 2019., Sven Klobučar, 'Mrtvi', 2019., Matej Knežević, 'Neke visceralne stvari', 2018., Vladislav Knežević, 'DOKUMENT PARAKOZMIK', 2018., Božena Končić Badurina, 'SILVER CITY', 2018., Kristina Marić, 'Dune - pješčani planet', 2019., Mario Matoković, 'Neizvjesni prostori I', 2018., Niko Mihaljević, 'Clear Tape Paris 2018 — HEMA / Scotch / Office Depot / Muji / Monoprix', 2018., Damir Očko, 'DICTA II (safewords)', 2018., Petra Orbanić, 'Odraz - otisak - utisak: Otvaranje mogućnosti', 2017-2018., Lav Paripović, 'Totalka', 2018., Igor Ruf, 'Diorama za maloga', 2018., Nika Rukavina, 'Priručnik kućna majstorica', 2018., Ivana Stećuk, 'Lirski dnevnici', 2019., Lana Stojićević, 'Sunny Side', 2018., Miran Šabić, 'Arhiviranje memorije', 2017., Daniel Šuljić, 'Ispod kojeg kamena li su samo ispuzali', 2018. i Leo Vukelić, 'To build weapon you need support', 2017-2018.