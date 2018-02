'Novine': Iz Nixonovih usta u Trumpove uši, no daleko je to od pravog Spielberga

Mnogo je ovogodišnjih filmova koji su nominirani za Oscare bremenito porukama današnjem svijetu i o današnjem svijetu, ali nijedan tako kao 'Novine'. Podsjećajući na još jednu krizu iz američke prošlosti, u kojoj je sloboda medija ipak uspjela nadvladati pritiske i cenzure, Spielberg se nije toliko bavio poviješću ni nostalgijom, koliko kostimiranim izvikivanjem upozorenja današnjim medijima i današnjim vladarima

Zadnju citiranu rečenicu iz prethodnog odlomka izgovara Tom Hanks, koji u filmu glumi Bena Bradleeja , čovjeka koji je od kraja šezdesetih do početka devedesetih bio izvršni urednik 'Washington Posta'. Izgovara je zato što Vrhovni sud SAD-a pokušava spriječiti 'New York Times' i njegove novine da objave članke utemeljene na Pentagonskim dokumentima. Pentagonski dokumenti bili su izvješće u kojem je jedan analitičar još 1966. pokazao sumanutost američkog angažmana u Vijetnamu, ali ne samo to - bilo je to izvješće u kojem se dobro vidjelo kako su četiri američke administracije lagale o Vijetnamu i kako su se iz njega odbijale povući, iako su vrlo dobro znale da ne mogu pobijediti u tom ratu. To je izvješće, dakle, ono oko čega nastaje glavna frka u ovom filmu. Prvi ga dobivaju novinari 'New York Timesa', u doba dok je NYT tata-mata, a 'Washington Post' tek nešto više od lokalnih gradskih novina. No kada Nixon podilkani i uspije preko sudskog naloga NYT-u zabraniti daljnje pisanje o Pentagonskim dokumentima, na scenu stupa ekipa iz 'Washington Posta'.

Sve je u filmu 'Novine' veliko. Velik je redatelj koji stoji iza njega - Steven Spielberg, veliki su glavni glumci - Meryl Streep i Tom Hanks, velika je priča - objavljivanje Pentagonskih dokumenata u 'Washington Postu' i 'New York Timesu' 1971. godine, a velika je i tema - sloboda medija . Zato se u tom filmu pod sasvim normalno i nalaze rečenice koje bi negdje drugdje možda zvučale pompozno i patetično: 'Novine su prva gruba skica povijesti ', 'Naši su osnivači s razlogom inzistirali na slobodi tiska - ona postoji zato da bi štitila one kojima se vlada, a ne vladajuće' te moja omiljena: 'Mi smo tu da bismo bili njihov korektiv. Jer ako ih mi ne korigiramo, tko će?'

Meryl Streep kao Kay izvrsno je odigrala takvu ženu, s mnogo suptilnosti, nijansi, sa svim slojevima inteligentne žene koja želi dobro obavljati svoj posao šefice, iako ga zapravo nikada nije željela i iako je, do muževe smrti, bila spremna ostati bogata kućanica do smrti. Njezina previranja, njezin put do odluke o tome treba li objaviti članke na temelju Pentagonskih dokumenata ili ne, njezin odnos prema cijeloj priči o vijetnamskim lažima i dužnosti novinara da ih razotkriju, njezina borba s nadmenim i mizoginim muškim kolegama, ali i njezina naviklost da joj džentlmeni, kao jednoj dami, u nevolji priskaču u pomoć - ono što je najzanimljivije u filmu. I Meryl Streep odigrala je jednu od najnijansiranijih, iako naizgled najneupadljivijih uloga u zadnjih desetak godina karijere.

No osim toga, ovaj je film malo previše programatski i parolaški, a malo premalo dramski i dijaloški da bih shvatila zašto je sve tako oduševio. Da, poruka o slobodi medija je apsolutno istinita i da, dobro je što ju je Spielberg odlučio poslati današnjim trutherima, Trumpu i alt-rightašima, koristeći se pritom istinitom pričom iz novije američke povijesti. No daleko je to od drugih Spielbergovih povijesnih drama u kojima se također prikazom ličnosti i događaja iz prošlosti slala poruka današnjici - kao što su, primjerice, 'Lincoln' ili 'Minhen' - ali je to učinjeno s mnogo boljim naracijama i karakterizacijama. Daleko je to i od 'Svih predsjednikovih ljudi', koji nisu Spielbergov film, ali su još jedan ikonski film o slobodi tiska te trijumfu novinara 'Washington Posta' nad Nixonom.