'Novi papa' nije tako zanimljiv kao 'Mladi papa', ali zadržao je Sorrentinovu estetiku i 'muški pogled'

Redovnice koje u noćnim satima partijaju uz neonski križ u samostanu, britanski papa koji je u mladosti bio panker, medicinska čuda, Marilyn Manson i Sharon Stone - sve su to sastavnice koje ćete pronaći u mini-seriji 'Novi papa', nastavku 'Mladog pape'. Serija je i dalje vizualni spektakl, i dalje je fino satirična i, osim onih vizualnih, ne gaji prevelike iluzije o katoličkoj crkvi ni vjeri, ali nije više tako svježa, intrigantna i provokativna kao u prvom izdanju.

Muški pogled - taj nespretni prijevod engleskog izraza male gaze jedna je od prevladavajućih perspektiva serija 'Mladi papa' i 'Novi papa'. Obje izašle iz radionice talijanskog art-filmaša Paola Sorrentina, obje su visoko estetizirane i stilizirane, pomalo satirične i pomalo tragične, a svakako svetogrdne priče o vrhu suvremene katoličke crkve i obje u svojoj estetici sadrže negdje ironiziran, a negdje baš čisti i nepatvoreni muški pogled. Objektificirajući je to i seksualizirajući pogled - možda bolje reći perspektiva - onaj u kojem je ljepota izjednačena s (erotskih) zadovoljstvom onoga tko promatra - zbog tog su pogleda sve žene u seriji usklađene s takozvanim 'klasičnim' standardima ljepote, a one koje to nisu, zavijene su u savršeno usklađene, anđeoski bijele habite i nastupaju kao redovnice koje poput labuda klize savršenim okolišem vatikanskih parkova, a noću se, kada se pogase sva svjetla, razotkrivaju u bijelom donjem rublju uz plesnu glazbu i svjetlost s velikog, neonskog križa.