Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izjavila je da se promišlja kako krenuti s postupnim relaksiranjem mjera, no u području kulture teško je predvidjeti kako i kada će se one provesti

'Cijela globalna kreativna industrija je stala, posebno u dijelu audiovizualnog proizvodnje, glazbenih festivala, koncerata, izvedbenih umjetnosti, kazališta. Promišljamo o tome kako će se moći krenuti u proizvodnju barem dijela tih sadržaja, no dosta je neizvjesno dok god budu postajala pravila o fizičkom distanciranju', istaknula je u razgovoru za Novu TV.

Obuljen kaže da će i nakon što se otvore kina trebati jedno vrijeme da se pokrene cijeli kotač, s obzirom na to da je zaustavljena produkcija u cijelom svijetu, no teško je sada procijeniti kada bi to bilo.

'Analizirali smo precizno svako područje kulture i kreativnih industrija i u stalnom smo kontaktu s udrugama. Sve ćemo raditi da pokušamo što prije omogućiti nastavak djelatnosti, no u prvom redu moram voditi račna o zdravlju', ocijenila je.

Rijeka 2020 EPK nije propali projekt

Ministrica ne smatra da Rijeka Europska prijestolnica kulture propao projekt, s riječkim gradonačenikom i voditeljicom projekta je razgovarala o nizu scenarija, a odluke će se donositi u skladu s donošenjem odluka na razini vlade, kako bi se realizirao barem dio programa.

'U ovom opsegu neće se moći realizirati, no kultura mora ići dalje i u dobrim i u lošim vremenima, a ovo su, posebno za izvedene umjetnosti teška vremena', napomenula je.

Obuljen kaže da je od početka svim organizatorima manifestacija u Hrvatskoj poručila da će se sredstva koja imaju na raspolaganju morati usmjeriti za pomoć hrvatskim umjetnicima i kreativcima.

Donesen niz mjera koji se odnose na medije

S obzirom na tešku situaciju u medijima, ministrica je rekla da je donesen cijeli niz mjera koji se odnose na medije i oni mogu aplicirati na mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, samostalni novinari i samostalni umjetnici koji su registrirani.

'Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluke o isplati sredstava iz fonda, sa ZAMP-om su postignuti dogovori oko određenih popusta vezano uz naknade, u pregovorima smo s Odašiljačima i vezama da se i tu naprave određene koncesije komercijalneom medijima', izvijestila je.