Neale Donald Walsch napokon u Zagrebu

Zagrebačka publika ovoga će proljeća imat jedinstvenu i neponovljivu priliku poslušati niz predavanja jednog od najčitanijih američkih autora duhovne književnosti na svijetu Nealea Donalda Walscha, koji u Zagrebu gostuje gotovo cijeli tjedan. U sklopu svojega posjeta, u nedjelju, 25. ožujka, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će cjelodnevni seminar 'Promijenite svoje emocije prije nego one promijene vas'

Seminarom će na jednostavan i primjenjiv način educirati prisutne kako i u materijalnom svijetu živjeti duhovne, ispunjene i sretne živote, a tom će prigodom predstaviti i hrvatsko izdanje svoje popularne knjige 'When everything changes, change everything'.