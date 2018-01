Najbolji dio novogodišnjeg programa: reklame za lijekove

Dok sjećanje na televizijski program u novogodišnjoj noći nastojimo odagnati kao što bismo nastojali odagnati opak mamurluk, moramo se ipak sjetiti da je javna televizija malo poslije ponoći imala jedan nezaboravno smiješan intermezzo s reklamama

Prošla je, dakle, napokon i ta novogodišnja noć na domaćim televizijama, a s njom i domaća televizijska 2017., od kojih su obje bile takve da se uglavnom najbolje nadati kako su bile tek produkt bolesnih halucinacija ili alkohola. Moglo bi se, doduše, zaključiti da je sve to zato što je 2017. i inače, mimo televizije, bila božesačuvaj, ali prebrzo izranjanje iz blagdanskog šljokičarenja nije baš zdravo za srce i dušu pa ćemo to zasad ostaviti po strani.

Što se televizijskog programa u novogodišnjoj noći tiče, sve je proteklo otprilike onako kako smo i očekivali : javna televizija je tamo negdje do pola jedanaest navečer imala sasvim pristojnu i simpatičnu 'A stranu' , a onda je na scenu stupila emisija 'Pljesak, molim', u kojoj se točno vidjelo kakav humor, glazbu i zabavu javni televizionari misle da gledatelji u RH vole ili bi trebali voljeti. Valja napomenuti da je vrlo slična emisija išla i u programu Nove TV, ali i da nikada prije ove godine te dvije emisije - ona na HTV-u i ona na Novoj TV - nisu izgledale sličnije nego ove.

'Pljesak, molim' prije svega izgleda, zvuči i ima taj generalni filing jeftinih zabavnih showova iz devedesetih - onih u kojima dvije-tri oskudno odjevene plesačice neprekidno i uz svaku pjesmu sa strane izvode plesne pokrete koji se kreću od zumpa-zumpa do maši ručicama kao da si se zaplela u zavjese, pjevači na pozornici i publika glume kao da se u životu nisu bolje proveli, ali s uvjerljivošću dramske sekcije OŠ Gornja Zabitkovina te tu i tamo pokoji istrošeni glumac ili komičar ubacuje kojekakve glupe dosjetke u svojstvu konobara, gosta u birtiji ili, kao što je to bio slučaj u ovoj emisiji, člana žirija koji ocjenjuje nastupe te redatelja ili producenta ili koji je već đavo bio Zuhra u ovoj papazjaniji.

To glumatanje da je riječ o nekakvoj drugoj situaciji, a ne o besmislenom nizanju raznih umpa-cumpa hitova na pozornici po kojoj padaju konfete glavna je pojavna razlika između ove emisije i 'A strane' - u kojoj se nitko ne pretvara da radi bilo što drugo osim da sudjeluje u zabavno-glazbenoj emisiji, ali razlika postoji u još nečemu. U emisiji 'Pljesak, molim' sudjelovao je i Miroslav Škoro, kojeg jedan dio građanstva iz nekog razloga smatra strašno zabavnim i duhovitim, iako su čovjeku zaštitni znak primitivne i seljačke šale na rubu uvredljivosti. Navest ću samo jednu ilustraciju - upravo u trenutku kada je u emisiji 'Pljesak, molim' odbrojano do ponoći, na ekranu se pojavio Škoro s dvije plesačice odjevene u kostime seksi Djeda Mrazica ili štogod to već bilo. Naš šeret i bekrija tada nam je poželio sve najbolje, manji PDV i veći BDP, veće plaće i manje poreze, a onda - kao šlag na tortu - plesačicama koje su s njim dijelile kadar poželio je da se zaposle i da što više vremena provedu na trudničkom dopustu.

Profinjeno i dovitljivo, nema što.

Srećom, HTV se nakon te krasne emisije pobrinuo za psihičko i fizičko zdravlje onih koji su ih u novogodišnjoj noći bili prisiljeni gledati. Odmah nakon završetka emisije pustio je blok reklama, u kojem su se zaredale preporuke za lijek protiv hemoroida, tablete za bolji imunitet i neku kombinaciju za niži kolesterol, prohodnije krvne žile te zdravo srce. Najvjerojatnije je bila riječ o slučajnosti, ali smijeh koji me uhvatio zbog takvoga zdravstvenog slijednika ponoćne zabavne emisije bio je skoro pa dovoljno ljekovit da zaboravim na sve Škorine gluposti i zaželim si bolju televizijsku 2018.

