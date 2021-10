'Muškarac iz snova': Njemački kandidat za Oscara lagana je romantična drama koja otvara neka teška pitanja

Njemački kandidat za sljedećeg Oscara, film 'Muškarac iz snova' Marije Schrader simpatična je i lagana romantična drama koja u tom jednostavnom, lakom tonu uspijeva postaviti neka prilično teška pitanja. Iako u zadnjoj trećini na trenutke odlazi u predoslovno objašnjavanje poante, ipak do zadnjih trenutaka uspijeva zadržati i dašak neuhvatljive, neopipljive emotivne atmosfere.

U filmskom - zapravo, ne samo u filmskom, nego i općenito u (pop) kulturnom svijetu - ideja o biću koje je dizajnirano, kreirano, proizvedeno i prilagođeno baš našim preferencijama, idealima i željama, najčešće je bila muška fantazija. Od 'Vrlog novog svijeta', preko 'Stepfordskih supruga' i takozvanih 'plastifuksa' iz stripova o Bernardu Panasonicu, pa sve do 'Ex Machine' Alexa Garlanda - priča o tome kako čovječanstvo dobiva savršene primjerke drugog bića za sparivanje uglavnom je bila pričana iz perspektive muške čežnje za partnericom koja će im u svemu ugađati, pa pritom još biti i ono što je muškima uglavnom najvažnije - prekrasna lica i tijela. Naravno, svaka bi se takva priča onda pretvarala u horor, odnosno, već bi na neki način pokazala da je to opasno po muškarce jer, kvragu, kakve bi žene, pa makar i savršene, uopće mogle biti. Iako to u mnogim od tih priča to vjerojatno i nije bila namjera, uvijek bi na kraju ispalo da kad dobiješ fakat savršenu ženu, onda će ona uskoro postati jednako pametna, možda i pametnija od tebe, a onda će te pokušati ubiti, zauzeti tvoje mjesto i generalno, više neće trpit tvoje gluposti jer zapravo, svi mi znamo da je to zahtijevanje savršenstva nevjerojatno bezumna fantazija koja ti se mora obiti o glavu. Ne mogu reći da u tome ne vidim dio istine.