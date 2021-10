'Napad hollywoodskih klišeja' obična je gledateljska 'žvaka', ali je svejedno zabavan

Površan, s premalo komentatora i razrade, vrlo očigledno snimljen za male novce i ne s previše truda, ovaj jednosatni televizijski specijal ipak je sasvim solidna zabava za trenutke kada biste malo prilegli, a ne baš spavali pa vam treba nešto da vam golica, ali ne baš razgibava mozak.

'Napad hollywoodskih klišeja' , televizijski specijal koji od prije neki dan možete pogledati na Netflixu, nešto je poput Buzzfeedovih, Crackedovih ili Mr. Mojo lista na temu 'Deset čuda Hollywooda' , samo što uza se nema prikačenu brojku. Više-manje je riječ o osvježavajućoj kaugumi za mozak koju ćete nakon gledanja ispljunuti i zaboraviti, ali će vam u međuvremenu malo razgibati... OK, ne baš razgibati, ali 'počeškati' mozak da mu ne bude skroz dosadno.

Po svojem formatu, ovo je jedan od onih specijala kakve su neke naše televizije znale otkupiti pa podvaljivati pod 'domaći sadržaj' jer bi uzele zbirku štikleca o hollywoodskim ili celebrity čudesima razvrstaninma po nekim kategorijama (deset najgorih plastičnih operacija među slavnima, deset alkoholičara među zgodnim hollywoodskim frajerima, deset desanata hollywoodske desetnije ili Bog bi ga više znao što sve ne), a onda ubace domaćeg voditelja ili voditeljicu koji nešto komentiraju između stavke deset i devet, šest i pet te dva i jedan. Prednost je, međutim, to što ovdje nije riječ o nekom generičkom domaćem voditelju, nego o Robu Loweu.

Da se razumijemo, Rob Lowe ovdje isto prilično rutinerski obavlja svoj posao komentiranja pojedinih ficleka, ali je ipak ono... Rob Lowe! Zgodan, šarmantan, ali i s odličnim osjećajem za komični tajming kakav znamo još iz serije 'Parks & Recreation'. Uz to i vrlo spreman sprdati se na svoj račun. Tako da je 'Napad hollywoodskih klišeja' već zbog toga što u njemu sudjeluje on već pinku u prednosti.

Nadalje, tema ovog specijala je drito preuzeta iz neformalnih razgovora tijekom neformalnih druženja uz neformalno pivo ili neformalni roštilj, tj. iz situacije gdje frendice i frendovi opušteno razgovaraju na temu: 'E, najbolje mi je ono kad u američkim filmovima netko ode liftom, a onda onaj drugi trči po štengama pa stigne brže od lifta'. Pa se onda netko drugi nadoveže s time kako je njemu ili njoj najbolje kako u američkim filmovima nitko nikoga telefonom ne pozdravlja, nego sam tresne slušalicom ili već tako nešto. Dva navedena primjera (lift i telefon) nisu navedena u 'Napadu hollywoodskih klišeja', ali inače je ono o čemu se u njemu govori već garant pokriveno u svim takvim neformalnim razgovorima o filmovima diljem svijeta. No to je i normalno. Prvo te svi živi na svijetu istračaju, a tek onda to shvatiš i sam te pretvoriš u duhovitu priču.