Murphy se vratila!

Još jedan u nizu povratničkih sitcoma, 'Muprhy Brown', možda (zasad) nije na razini onog najboljeg - povratničkog 'Willa i Grace', ali je vrlo gledljiv i zabavan, ponajviše zbog toga što su naši stari znanci - Murphy, Corky, Frank i Miles - i dalje sjajni

Drugo, 'Murphy' se tematski baš dobro uklopila u cijelu priču s Trumpom . U zadnje vrijeme, naime, gotovo nijedna američka serija - a pogotovo ove povratničke - nisu propustile priliku da svoje prve epizode posvete upravo Trumpovoj vladavini i koliko je ona utjecala na živote glavnih likova. 'Will i Grace' čak su se i gadno spotaknuli na to - prva epizoda njihove inače odlične povratničke sezone gadno je kiksala s tom temom i svi su se pitali čemu je to zapravo potrebno, a o 'Roseanne' i njezinoj Trump-apologetici u sad već ukinutoj povratničkoj sezoni da ne govorimo. 'Muprhy', međutim, nije ni smjela početi, pa ni nastaviti bez Trumpa . To je serija o novinarima koji na televiziji izvještavaju o najaktualnijim događajima i komentiraju ih. Kako bi takva serija u današnje vrijeme uopće funkckonirala da ne tematizira Trumpa?

Prvo i osnovno, ne slažem se s prigovorom da je format klasičnog sitcoma zastario i da mu više nije mjesto na televiziji. Nasnimljeni smijeh, snimanje s više kamera u studiju i tajmiranje šaljivih dijaloga prema reakcijama publike definitivno jesu retro i mlađe su generacije naklonjenije novim i drugačijim stilovima TV komedije. Isto je tako istina da, kada je takva komedija loša, nema goreg od klasičnog sitcoma. No osobno smatram da je novodobnim izbjegavanjem tog formata žanr televizijske humoristične serije uvelike osiromašen. Primjeri kao što je, recimo, serija 'Kako sam upoznao vašu majku' , povratnička sezona 'Willa i Grace' ili aktualni Netflixov sitcom 'Dan po dan' - dokazuju da se u tom formatu još štošta kvalitetno može napraviti i da to nije samo prežitak nekih davno zaboravljenih televizijskih vremena, nego da su ritam, dramaturgija i prezentacija likova u takvim serijama itekako nešto što se još može razvijati. 'Muprhy Brown' , uostalom, blistala je kao klasičan sitcom i njezin povratak u nekom drugom formatu više ne bi bila 'Murphy Brown', nego neka sasvim druga serija i tek bi se tada moglo govoriti o tome da se oslanja samo na stare znance u likovima.

No Murphy se 27. rujna doista vratila na televiziju. I kao fiktivni lik i kao serija. Kao fiktivni je lik, zajedno sa svojim nekadašnjim kolegama - Corky i Frankom - dobila jutarnji politički talk show na jednom kabelskom kanalu (producent im je, naravno, vječito živčani Miles Silverberg), a kao serija je dočekana... pa, svakako. Gledatelji i kritičari prvu su epizodu ocijenili i dobro i loše i osrednje , kao prigovor najčešće ističući da se serija doima pomalo zastarjelo. Od formata preko Murphyna humornog stila pa sve do teme - zaključak je bio da 'Muprhy' i Murphy pripadaju nekom drugom vremenu i da će publiku zadržati samo zbog nostalgije.

Treće, mnogi su novoj sezoni 'Murphy Brown' zamjerili to što se njezina glavna junakinja postavlja nadmeno i s visoka prema svemu, uključujući i novu generaciju novinara, među koje se ubraja i njezin sin Avery (glumi ga Jake McDorman). Svim takvim prigovorima najradije bih odgovorila - jeste li vi ikada prije gledali Murphy Brown? Ona se oduvijek postavljala nadmeno i s visoka prema svemu, uključujući i novu generaciju novinara. Da smo u ovome nastavku, u ovoj priči o Murphy kao novinarki koja je sada na gornjem rubu šezdesetih, a koja nije nadmena, arogantna i jezičava, onda bi to bila serija o slomljenoj, razočaranoj, uništenoj osobi, i to više ne bi bio sitcom.

Uza sve to rečeno, međutim, neki prigovori seriji stoje, i to se najviše vidi u scenariju, odnosno u smišljanju šala i duhovitosti. Fore kao što je ona gdje Frank Averyju kaže da ne može vjerovati da mu je mijenjao pelene, a Avery odgovori da će mu za koju godinu uzvratiti uslugu - jednostavno su prastare, izlizane i odaju određenu scenarističku lijenost zbog koje se može zaključiti da se autori doista oslanjaju na to da će im publika oprostiti zato što su im ponovno doveli stare ljubimce na ekrane. Murphyn odnos prema novim medijima, kao što je Twitter, također je vrlo površno obrađen kroz stereotipiziranu odbojnost starije osobe, što može biti smiješno i zanimljivo ako se malo dublje i drugačije istraži, ali to nije učinjeno. Daleko od toga, dakle, da se u prve dvije epizode povratničke sezone NE primjećuje neka vrsta oslanjanja na staru slavu.

No ono što je dobro jest da ta stara slava doista ničim nije pomućena. Candice Bergen, Faith Ford i ostali i dalje su vrlo smiješni i karizmatični u svojim ulogama. Svijet televizijskog novinarstva u današnjem svijetu potpuno je drugačiji, ali je i dalje zanimljiv (barem u Americi). Trumpova era izvrstan je poligon za novinarski sitcom, vjerojatno još i mnogo plodniji od Reaganove/Busheve ere u kojoj se odvijala izvorna 'Murphy', a čak su i novi dodaci seriji zanimljivi, kao primjerice izvrsna Tyne Daly kao Phyllis, Philova sestra koja je naslijedila njegov restoran nakon što je ovaj preminuo.

Budući da su dosad emitirane samo dvije epizode, prerano je prognozirati kako će se dalje razvijati povratnička sezona 'Murphy Brown', ali te dvije epizode bile su sasvim gledljive i obećavajuće. Sigurno ću nastaviti pratiti seriju. Možda je to zato što se ubrajam među zagrižene obožavateljice izvorne serije, ali kao što su me zbog nostalgije pridobili, zbog iste su me te nostalgije i lošeg nastavka legende - mogli i izgubiti. A to ipak nešto znači.