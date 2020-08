Mostar Sevdah Reunion u post festum programu 66. Splitskog ljeta

Svjetska world music atrakcija i jedan od najpoznatijih balkanskih etno sastava Mostar Sevdah Reunion nastupit će u nedjelju, 16. kolovoza, na pozornici na otvorenom splitskog poluotoka Sustipan u sklopu tzv. post festum programa 66. Splitskog ljeta

Slijedila je suradnja s najboljim svjetskim pjevačem romske glazbe Šabanom Bajramovićem, izvođačem gotovo kultnog statusa, a potom i s 'majkom gipsy soula' Ljiljanom Buttler.

'A Secret Gate' izlazi 2003. godine. Novi album sa Šabanom Bajramovićem snimaju 2006, da bi sljedeće godine izdali 'Cafe Sevdah', kojim je bend prezentirao najnovije pjevačko otkriće iz Prijedora, Nermina Alukića Čerkeza. 'Tales From A Forgotten City', koji osvaja brojna međunarodna priznanja, izlazi 2013. Prvi live album 'Kings of Sevdah' objavljuju 2016., nakon kojeg počinje saradnju s Milutinom Sretenovićem Sretom na albumu 'The Balkan Autumn', a od 2017. bendu se kao vokal pridružuje i Antonija Batinić.

'Balkanski bluzeri', kako ih nazivaju svjetski mediji, iza sebe danas imaju 13 izdanih albuma i jedan dvostruki kompilacijski, te brojne nastupe širom svijeta od kojih kao najdraže izdvajaju onaj u Londonu u Queen Elizabeth Hall 2002. kao i poziv da budu gosti B. B. Kinga na specijalnoj večeri Blues Around the World, gdje su nastupali zajedno s najvećim imenima bluesa kao što su Van Morrison, Bill Wyman, Keb' Mo' i Marva Wright.

Na predstojećem splitskom koncertu Mostar Sevdah Reuniona kao vodeći vokali nastupit će Milutin Sretenović - Sreta i Antonija Batinić. Senad Trnovac je bubnjar, bas gitara i popratni vokal Marko Jakovljević, solo-gitarist i popratni vokal Milić Petrović - Mišo, ritam gitarist i popratni vokal Sandi Duraković, violinist i popratni vokal Ivan Radoja - Vanja, te Gabrijel Prusina na klaviru i klavijaturama.

Repertoar je zamišljen kao presjek dvadesetdvogodišnjeg rada benda. Uz klasične sevdalinke i materijal s albuma 'Balkan Autumn', bit će tu i hitova koje je Mostar Sevdah Reunion napravio s pokojnim legendama romske glazbe Šabanom Bajramovićem i Ljiljanom Buttler. Koncertni nastup Mostar Sevdah Reuniona, kao i ostali ovogodišnji koncerti iz programa Split So(u)l, održavaju se u suradnji producentske tvrtke Music Time i Hrvatskog narodnog kazališta Split kao dio programa Splitskog ljeta. Ciklus završava 17. kolovoza koncertom Massima Savića.