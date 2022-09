Kustosica Sonja Švec Španjol: Više puta sam dogovorila honorar, da bi on poslije izložbe bio smanjen. Kao freelancer, osjećala sam se poniženo i izmanipulirano

Sonja Švec Španjol diplomirana je povjesničarka umjetnosti i muzeologinja. Radi kao nezavisna kustosica i likovna kritičarka, surađuje s mnogim institucijama i organizacijama te producira i otvara izložbe diljem Hrvatske, a uz to je i urednica portala o likovnoj umjetnosti PerceiveArt

U radu mi je izuzetno bitna sloboda izbora, razmišljanja i odabira projekata na kojima želim raditi i ljudi s kojima želim surađivati, a to nikad ne bih mogla unutar ustanove. Kao jedinu boljku nezavisnog djelovanja navela bih vrlo često male i neredovite honorare što u konačnici dovodi do financijske nesigurnosti i neizvjesnosti. Članica sam Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i imam status samostalne umjetnice što podrazumijeva da nisam kreditno sposobna i nemam pravo na godišnji i bolovanje. Takav oblik djelovanja dugoročno otvara niz ozbiljnih pitanja kojima se nitko u Hrvatskoj ozbiljno ne bavi – niti strukovne udruge, niti nadležno ministarstvo.

Zapravo sam stjecajem okolnosti završila u freelancerskim vodama, a kada bolje promislim, upravo ovako je i trebalo biti. Naime, po završetku studija i stručnog osposobljavanja za rad bez uspostave radnog odnosa te polaganja stručnog ispita za kustosa, više od godinu dana sam predano i uporno tražila posao u struci. Prijelomni trenutak je bio razgovor za posao u jednom zagrebačkom muzeju gdje su ravnateljica i viša kustosica otvoreno hvalile moj dosadašnji rad da bi me potom upitale "što bih ja tako agilna i predana radila u tako inertnoj ustanovi poput njihove?". Nakon tog iskustva odlučila sam da svi ti silni razgovori za radna mjesta koja su u pravilu već unaprijed bila rezervirana za one s vezom i poznanstvima nemaju smisla, a kako nisam htjela odustati od svoje struke koju iskreno volim, odlučila sam sama stvoriti svoj posao i krenula sam u nepoznate vode nezavisnog kustoskog djelovanja. Na početku je bilo izuzetno teško, ali evo, nakon više od 10 godina samostalnog djelovanja mogu reći da sam zadovoljna postignutim rezultatima i da je upravo ovaj nezavisni put moj iskonski životni poziv.

Uh, to je jako teško pitanje zato što osobno nikada ne radim samo na jednom projektu. Primjerice, do kraja godine imam šest izložbi u listopadu, pet izložbi u studenome i tri izložbe u prosincu. Pritom vodim portal o umjetnosti PerceiveArt , kao i dvije kolonije a članica sam i nekoliko umjetničkih savjeta galerija što znači da osim organizacije i realizacije izložbi, pišem stručne tekstove za web portal, osmišljavam i pišem prijave projekata za financiranje, a kao članica spomenutih savjeta galerija žiriram godišnje natječaje za izlaganje, pišem i objavljujem natječaje za sudjelovanje na određenim projektima, selektiram umjetnike za sudjelovanje na kolonijama, te vodim društvene mreže za sve projekte na kojima sam uključena kao izbornica ili organizatorica projekta.

Hm, vrlo zanimljivo pitanje. S obzirom na to da sam po prirodi vrlo privatna osoba, obitelj i prijatelji su mi prioritet i svoje slobodno vrijeme primarno posvećujem njima. No, istovremeno, kako iskreno volim svoju struku, posao i ljude s kojima sam se okružila u poslovnom svijetu, jer kao što sam već navela, imam slobodu birati s kime ću surađivati, neki od njih su mi postali i prijatelji, a neki vrlo dragi poslovni suradnici te određenom broju umjetnika uvijek stojim na raspolaganju za pomoć i sugestije, a s popriličnim brojem umjetnica i umjetnika sam ostvarila i višegodišnju suradnju što me izuzetno veseli te cijenim i njegujem ta poznanstva. S određenim brojem autora se čujem isključivo kad su u pitanju angažmani i projekti, no nemamo potrebu čuti se mimo projekta što je opet sasvim u redu jer svi mi imamo i svoje privatne živote, no, postoji određeni broj umjetnica i umjetnika s kojima održavam redovan kontakt, s nekima čak na dnevnoj ili tjednoj razini i s kojima razmjenjujem mišljenja i stavove o umjetnosti i različitim pitanjima.

Odlično pitanje. Imam nekoliko glavnih kriterija. Prvi i osnovni kriterij je kvaliteta umjetničkog rada. Kako radim nezavisno i imam slobodu odabira, sudjelujem isključivo na izložbama autorica i autora iza čijeg rada mogu stručno i odgovorno stati te podržati lik i djelo. Osim toga, izuzetno mi je bitno uzajamno poštovanje u smislu da su sve uključene strane profesionalne i odgovorne te da se poštuju dogovori. Smatram da jedino tako izložba može imati maksimalan uspjeh na zadovoljstvo svih uključenih. Ako netko želi dominirati nad drugom osobom ili misli da je glavna zvijezda koja će drugima naređivati i iskaljivati vlastite frustracije, to nije projekt u kojem ću ja sudjelovati. Maksimalno poštujem umjetnice i umjetnike, želim da njihov rad bude prezentiran na najbolji mogući način, ali to je izvedivo isključivo ako svi uključeni poštuju dogovor, tuđe vrijeme i obaveze.

Kada sam počinjala bilo je iznimno teško i izazovno. Posebice dobiti prve angažmane, jer vas nitko ne poznaje i niste vidljivi, a da biste postali vidljivi morate otvarati izložbe. Puno lakše je bilo kada sam pokrenula portal PerceiveArt jer sam dobila na vidljivosti, a i ljudi su na jednom mjestu mogli vidjeti kako i što radim. Danas sve to skupa izgleda posve drugačije, jer povremeno moram i odbijati angažmane isključivo zato što ne stignem sudjelovati na svemu na čemu bih voljela. Radim sedam dana u tjednu od ujutro do ponoći i sad već iz iskustva znam koliko projekata mogu prihvatiti, a da ih kvalitetno i pravodobno realiziram. Ne želim "odrađivati" projekte i "štancati" izložbe, pa si uvijek zadam gornji limit koji ne prekoračujem. Iznimno cijenim svako ukazano povjerenje i angažman te mi je važno da se mogu kvalitetno posvetiti svakoj umjetnici/umjetniku i projektu.

Neću izdvajati samostalne izložbe živućih autora zato što mi je nemoguće odabrati samo tri izložbe tj. tri autora. Izdvojila bih putujuću izložbu "Ivo Šebalj – Slikarstvo traži vrijeme" koju sam 2017. godine realizirala u suradnji s udrugom Val kulture. Tu sam po prvi put dobila apsolutnu slobodu i ukazano povjerenje od strane organizatora da sama osmislim, organiziram i realiziram putovanje izložbe, a to je ujedno bila i prva izložba s kojom sam počela konkretno putovati Hrvatskom i zahvaljujući kojoj su se otvorile prve suradnje s divnim kolegicama iz svih dijelova zemlje s kojima i dandanas surađujem. Također bih izdvojila izložbu "PerceiveArt – Leave a Trail" koju sam organizirala i postavila u 2018. godini povodom pete godišnjice portala PerceiveArt koji sam pokrenula i kojeg vodim i uređujem sad već punih devet godina. Za tu izložbu odabrala sam radove 17 umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske i atmosfera na otvorenju je bila predivna, kao i podrška koju sam dobila za svoj rad na kojoj sam iznimno zahvalna. Od recentnih projekata istaknula bih i grupnu žiriranu izložbu ISKRA koja je nastala na inicijativu i u organizaciji udruge Artoratorij iz Vrbovca, a ja sam bila angažirana u funkciji članice žirija i kustosice izložbe. Cijela suradnja i realizacija projekta je bila na vrlo profesionalnoj razini, a sam projekt me se dojmio jer je istovremeno spojio dvije vrste umjetnosti – književnost i likovnu umjetnost - tako da su likovni umjetnici bili pozvani da u svojim djelima interpretiraju književni opus i djelovanje značajne književnice i prevoditeljice Štefe Iskre Kršnjavi koja je djelovala pod pseudonimom Iva Rod. Također bih istaknula i putujuću izložbu ilustracija "Neustrašive žene" čija sam organizatorica, koordinatorica projekta i kustosica izložbe. Naime, na inicijativu vlasnice i glavne urednice nakladničke kuće Iris Illyrica Ivane Glavaš Bakija , ilustratorica Željka Mezić koja je ujedno i suorganizatorica projekta i moja malenkost putujemo cijelu ovu godinu Hrvatskom te otvaramo izložbu koja govori o značajnim ženama iz hrvatske povijesti i sadašnjosti kroz medij ilustracije. Odaziv javnosti i medija, pa i sam interes ustanova za ovu izložbu je iznimno velik tako da će izložba "Neustrašive žene" nastaviti svoje putovanje i u 2023. godini. Ovaj projekt smatram iznimno važnim jer istovremeno stavlja u fokus značajne žene iz hrvatske povijesti i sadašnjosti iz različitih sfera djelovanja koje su aktivno i nesebično doprinijele razvoju naše zemlje, ali i medij ilustracije i ukupno 23 suvremene hrvatske ilustratorice koje su portretirale značajne hrvatske žene. Izložba istovremeno posjeduje snažnu edukativnu i umjetničku notu i drago mi je da će obići cijelu Hrvatsku.

U vašoj nedavnoj objavi na Facebooku spominjete i negativna iskustva koja ste doživjeli u poslu. Koliko nam možete otkriti o čemu se radi?

Srećom, negativna iskustva u mom djelovanju su daleko manje zastupljena od onih pozitivnih, no kao i u svakom poslu ih ima, a ona koja su se u nekoliko navrata ponovila u različitim ustanovama došla su od strane osoba koje vode galerije i s kojima sam bila dogovorila honorar prije početka projekta, da bi mi te iste osobe na otvorenju izložbe, znači nakon što sam obavila cijeli posao, rekle da je došlo do promjena u budžetu i da će mi honorar biti značajno niži od prvobitno dogovorenog. Kada radite kao freelancer i kada su vam honorari jedini izvor prihoda, a pritom su niski i neredoviti, i kada vam takvu informaciju serviraju nakon što ste sve odradili maksimalno profesionalno i prema dogovoru, osjećate se poniženo i izmanipulirano. Posebice kada svjedočite činjenici da se pritom nije štedjelo na nakladi tiskanih pozivnica, plakata, kataloga ili ne daj bože domjenka. Uvijek se štedi na ljudskom faktoru (bilo umjetniku, bilo kustosu), a ljudski faktor je od presudne važnosti kako bi projekt u konačnici bio kvalitetno izveden. Druga neugodna iskustva bih mogla svesti pod zajednički nazivnik razočaranja u suradnike s kojima duži niz godina surađuješ i koji tvrde da su izuzetno zadovoljni tvojim radom, a potom ti ciljano stopiraju angažmane jer "previše radiš, previše si prisutna". Moram najiskrenije reći da to nisam očekivala ni u najluđim snovima. No, čovjek uči dok je živ, pa tako i ja. Moje, sada već zaista bogato iskustvo naučilo me kako komunicirati, kako i kome vjerovati, na što i koga mogu računati i osloniti se, a s kime i u kojim situacijama treba biti oprezan i držati se na distanci. Iako sam nadobudno mislila, kada sam završila studij povijesti umjetnosti i muzeologije, da će u mojoj struci biti divni ljudi, jer se bavimo tako plemenitim i inspirativnim područjem života, brzo sam se spustila na zemlju. No, unatoč svim ne tako vrijednim i ne tako dobronamjernim ljudima, pronašla sam divne pojedince kako među kolegama tako i među umjetnicima koji žive struku onako kako sam oduvijek vjerovala da bi se trebalo. Pritom sam stekla neprocjenjiva iskustva, poznanstva, suradnje pa u konačnici i prijatelje. Na tome ću uvijek biti beskrajno zahvalna i ti ljudi će apsolutno uvijek moći računati na mene, a ovi ostali koji su jednom izgubili ukazano povjerenje morat će pronaći druge suradnike…

Kako se nosite s eventualnim negativnim kritičarskim osvrtima na vaš rad? Učite li iz njih ili ih odbijate čitati?

Nemam apsolutno nikakvih problema s negativnim kritikama ako su one konstruktivne i dolaze iz dobrih namjera. Ako je netko jalan ili zloban i kritizira samo da bi ponizio ili ocrnio, takve kritike ignoriram, a konstruktivne kritike cijenim i zahvalna sam na njima. Zato je važna ona stara narodna poslovica "nije bitno što se govori, nego tko govori". I sama tako pristupam. Nikad lažno ne hvalim nečiji umjetnički rad jer smatram da tako radim medvjeđu uslugu umjetnicima. Ako me traže mišljenje uvijek ću ga iskreno reći, a sve u cilju da napreduju, razvijaju se i budu bolji. Isto očekujem i od njih. Čak ni na društvenim mrežama ne lajkam nešto što ne smatram dovoljno kvalitetnim, ali vrlo rado lajkam, pohvalim ili podijelim neki rad ili izložbu ako me iskreno oduševila. Mislim da je to bitno, jer živimo u malograđanskom okruženju gdje se na otvorenjima izložbi svi međusobno hvale, a onda tračaju i kritiziraju iza leđa. Kome takvo ponašanje može išta dobro donijeti u životu ili radu?