'Alex Strangelove' - pravi suvremeni američki tinejdžerski film

'Alex Strangelove' bavi se istraživanjem seksualnosti jednog američkog tinejdžera koji nije svjestan - ili poriče - da nije heteroseksualan, ali i malo šire i malo uvjerljivije grabi u teritorij tinejdžerske seksualnosti i blentavog, nezrelog ponašanja nego, primjerice, 'S ljubavlju, Simon'. Likovi u ovom filmu, naime, doista djeluju kao tinejdžeri

Činjenica pak da se film bavi dvojbama, odrastanjem i samospoznajom LGBTQ tinejdžera nužno za sobom vuče i usporedbu s još jednim filmom slične tematike - nedavnim kino-hitom 'S ljubavlju, Simon' - ali za razliku od Simona, 'Alex Strangelove' djeluje uvjerljivije tinejdžerski i zapravo uvjerljivije na svim emotivnim razinama. Jest, i ovdje se, kao i u filmu o Simonu, govori o tinejdžerima koji žive u privilegiranoj, suburbanoj Americi, o sredini u kojoj otkrivanje seksualnosti koja nije hetero za sobom nužno ne vuče tragične i nasilne posljedice, ali osjećaji i rezoniranje likova ipak su nešto univerzalniji.

Sama je priča jednostavna. Momak imenom Alex Truelove (Daniel Doheny) simpatičan je srednjoškolac koji je pomalo štreber, a pomalo cool, dovoljno prilagođen svojoj gimnazijskoj okolini da ga izaberu predsjednikom učeničkog tijela, ali nedovoljno frajer da bi privukao djevojke svojim geekovskim šarmom i interesom za hobotnice. No jednu djevojku ipak uspijeva privući - šarmantnu Claire (Madeline Weinstein - izvrsna mlada glumica koja ne, nema nikakve rodbinske veze s Harveyjem). Alex i Claire prvo su prijatelji koji zajedno snimaju priloge za YouTube kanal u kojem se ponašanje srednjoškolaca uspoređuje sa životinjama u divljini, a zatim postaju momak i djevojka. U njihovoj vezi, međutim, postoji jedan problem koji nije tako rijedak među adolescentima - još se nisu seksali, no ono što nagovještava glavnu dramu filma jest činjenica da se još nisu seksali zato što Alex, a ne Claire koči stvar. Isprva se čini da je riječ tek o tipičnoj mladenačkoj nervozi, o strahu, neupućenosti pa i reakciji na pritisak vršnjaka, koji u Alexovu slučaju naveliko trabunjaju o seksu kao da ništa drugo ne rade u životu (iako to, naravno, nije istina), no onda Alex na jednom tulumu upozna Eliotta (Antonio Marziale), gay brucoša, sprijatelji se s njim i osjeti porive za koje mu je jasno da ih nikada nije osjetio s Claire.

I 'Alexu Strangeloveu' bi se, kao i filmu 'S ljubavlju, Simon' i većini ostalih suvremenih tinejdžerskih filmova koji obuhvaćaju gay tematiku, moglo prigovoriti da se cijelom pričom bavi iz pozicije koja kao da pretpostavlja da otkrivanje vlastite homoseksualnosti nije bed. Kao što sam gore već spomenula, i ovaj je film smješten u dobrostojeću, prosvijećenu američku suburbanu sredinu, u srednju školu u kojoj je raznolikost seksualnih preferencija takva da jedan momak u jednom trenutku komentira kako u današnje vrijeme više nitko nije baš totalno straight.