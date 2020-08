Karantenski specijal 'Televizijskih posla' - ponekad ni gledanje reklama nije tako loše

Ponovno okupljanje ekipe iz 'Televizijskih posla' zapravo je promocija novih serija i emisija koje je NBC-jev streaming servis pripremio za novu sezonu, ali čak ni uz to uopće nije loš.

Prošlo je više od sedam godina od posljednje epizode serije 'Televizijska posla' (30 Rock) i u tom se vremenu mnogošto promijenilo i za ekipu i za samu seriju. Nekada omiljena satirička serija među američkim progresivcima u međuvremenu je naveliko preispitivana zbog rasizma, neprimjerenih šala i učestale upotrebe blackfacea, a brojni celebrityji povezani sa serijom uspjeli su se zbog ovoga ili onoga uspjeli dovesti na loš glas. No sve to nije omelo fanove da zakukuriječu od radosti kada je najavljen jednokratni karantenski specijal u srpnju.

Na prvih nekoliko pogleda, odnosno kadrova, najuspješnije televizijsko čedo Tine Fey upravo je ono što su obožavatelji i očekivali jer odgovara na pitanje: 'Gdje su sada i što rade?' te to čini na način svojstven seriji, dakle, sve samo ne normalno. Liz je, naravno, najgorljivija zagovornica poštivanja naredbe shelter in place, odnosno sklanjanja u kuću i izbjegavanja kontakata zbog pandemije jer, ruku na srce, to joj je oduvijek bio najdraži oblik bivstvovanja. Djeca je, doduše, izluđuju pa iako isprva odbija Jackov prijedlog da snime jednu dodatnu epizodu TGS-a, na kraju ipak pristaje. Liz i Jack, međutim, pri pokušaju ponovnog okupljanja ekipe TGS-a nailaze na otpor i brojne prepreke - Jenna je, kako se to danas popularno kaže u medijima, cancelirana zbog toga što je izvršila veliku nuždu u termosicu Mandy Moore i sada se nalazi u kućnom zatvoru, Pete prolazi kroz ljubavno-glazbeničku renesansu sa suprugom Paulom te svira u darkerskom bendu, Tracy je pobjegao u Kanadu i ondje 'glanca štapove za golf javorovim sirupom, kao i svi Kanađani', a najveći je problem bivši paž Kenneth, sada predsjednik NBC-ja, koji se na sve njih duri jer nisu odgovarali na njegove pozive putem Zooma.

Naravno, i cijela komunikacija u kojoj Liz i Jack nagovaraju bivše kolege da se opet okupe - odvija se preko Zooma, baš kao i u karantenskom specijalu serije 'Parks and Recreation'. No dok je specijal Parksa snimljen s humanitarnom namjenom - zbog podizanja svijesti o mentalnom zdravlju u karanteni (i šire), specijal 'Televizijskih posla' - shvaćamo tek kada smo već odgledali gotovo pola - zapravo je reklamni pitch svih NBC-jevih sadržaja koji se planiraju za sljedeću sezonu, promotivni materijal kojim se mame oglašivači. Shvaćamo to tek kada se međuigra bivše ekipe 'Televizijskih poslova' prekine, a usred njihove priče ulete foršpani za serije i emisije.

Na prvu loptu to malo djeluje kao prevara gledatelja i to donekle doista i jest tako jer najave nisu spominjale tu dimenziju specijala, no s druge strane, Tina Fey i njezina ekipa čak su i to uspjeli izvesti na jedan zanimljiv način.