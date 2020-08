'Mogu te uništiti' - serija o drogiranoj i silovanoj mladoj spisateljici koja kroz ono što joj se dogodilo istražuje društvo i vlastiti život

Michaela Coel napisala je, dijelom režirala i producirala seriju 'Mogu te uništiti" te u njoj glumi glavnu ulogu. Hrabrim i slojevitim, a iznad svega totalnim autorskim pristupom stvorila je jednu od najboljih serija godine - seriju koja dotiče i pitanje silovanja i pitanja položaja mlade žene u društvu, pitanja rase i klase, pitanja životnog stila zapadnjačkih milenijalaca, pitanja prijateljstva, pitanja kreativnog rada i pitanja suočavanja s vlastitim odrazom u ogledalu. Sve to, međutim, čini bez političkog ili moralnog propovijedanja, nego intimno, pametno, organski i - životno.

Arabella odlazi u noć, vidimo je kako se ludo provodi s prijateljima i neznancima, alkohol teče u potocima, droga se šmrče na kile, pleše se, pjeva i svi su dobro raspoloženi. No u jednom trenutku vidimo da je netko Arabelli u piće ubacio nešto šumeće . Arabella to ne primjećuje, ispija piće i uskoro se jedva drži na nogama. Sljedeća scena koju vidimo jest kako Arabella dolazi k sebi u zoru, sjedeći za laptopom u istom uredu iz kojeg je otišla u provod. Frenetično tipka, koliko-toliko dovršava prvu verziju rukopisa, odrađuje sastanak s agentima, ali u glavu joj se stalno vraćaju slike protekle noći koje ne može nikako povezati. Najgora od tih slika jest ona u kojoj nad sobom vidi muškarčevo znojno lice koje se pomiče gore-dolje. Nakon nekoliko takvih flashbackova Arabella posumnja da ju je netko seksualno napastvovao. Odlazi na policiju, gdje pregledi i pretrage potvrđuju njezine sumnje...

I kakva je to samo serija! Bez pretjerivanja može se reći da je riječ o jednoj od najupečatljivijih i najboljih serija godine , revolucionarnoj u svojem pristupu - pogotovo za britansku i općenito, europsku TV produkciju (u američkoj smo na tom tragu već imali Lenu Dunham i Issu Rae, iako je Coel čak snažnija u svojem izričaju i totalnom autorstvu ). Priča o mladoj londonskoj spisateljici koju na uzlaznoj putanji uspjeha netko drogira i siluje tijekom tulumarenja po londonskim barovima, o njezinu suočavanju s onim što joj se dogodilo, o njezinu životu, prijateljima, ljubavima, kreativnom procesu samo naizgled vrluda po raznim aspektima svega nabrojanog. Ono što u cijelom tom putovanju - jer priča o Arabelli (glavnoj junakinji) doista je putovanje - i fizičko i emotivno i mentalno - najviše ostaje kao dojam jest to da je priča ispričana onako kako svi živimo svoje živote. Malo u sadašnjosti, malo u prošlosti, malo suočavajući se sa stvarnošću, malo bježeći od nje, malo sami, malo okruženi prijateljima, malo hrabri, malo nesigurni, malo pravični i borbeni, malo krivi i s pogrešnim potezima...

U tome joj, dakako, pomaže čitava plejada sjajnih likova, kao što su njezini najbolji prijatelji Terry (Weruche Opia) i Kwame (Paapa Essiedu), koji oboje imaju svoje verzije napada u anamnezi. Ono što je, međutim, još bolje jest to da se Coel ne zadržava samo na priči o seksualnom napadu, nego istražuje sve dimenzije svijeta koji nastanjuju njezini likovi - od vrlo šarolikog i višeznačnog karaktera njihovih prijateljstava, veza, pa sve do ekonomskih, klasnih i zdravstvenih aspekata cijele priče. Dotiče se - i to vrlo jasno, ali i suptilno, bez propovijedanja - i specifične manjinske supkulture iz koje potječe, događaja iz prošlosti koji su je definirali i svojeg vlastitog viđenja intersekcionalnosti, koje izriče u jednoj od najpamtljivijih rečenica iz serije: 'Nikada se dosad nisam bavila time što sam žena. Bila sam prezauzeta time što sam bila siromašna crnkinja. No sada želim vidjeti kako mogu pridonijeti ženskom plemenu kojemu pripadam'.

I pridonosi mu, mnogo mu pridonosi. 'Mogu te uništiti' nije napisana ni prikazana isključivo iz ženske perspektive, ali je ženska perspektiva u njoj jaka i beskompromisna, od razlaganja položaja (crne) žene u društvu pa sve do intimnih detalja najnormalnijeg, neskrivenog, ali usputnog tretmana uložaka, tampona i menstrualnog krvarenja bez neke drame, gađenja ili užasavanja. Serija, iako uvelike upućuje na društveno neravnopravan položaj u kojem se nalaze žene, svoje ženske likove tretira ne samo ravnopravno, nego u mnogim slučajevima i mnogo snažnije, slojevitije i kompletnije od muških likova. No ne zanemaruje ni ove potonje.

Ono što, međutim, ovu seriju čini velikom, važnom i iznad svega umjetnički, estetski upečatljivom jest to da Coel, unatoč navodnom kaosu u početku kreativnog procesa i unatoč velikim vrludanjima po usputnim pričama, nelinearnom pripovijedanju i otvorenom kraju - u svakoj sekundi uspijeva zadržati fokus i prepoznatljivi autorski potpis, i ni u jednom trenutku ne gubi gledatelja ni njegovu emotivnu angažiranost. Takvo je što u ovakvoj vrsti serije rijetkost, ali kad se dogodi - onda je nezaboravno.