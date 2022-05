Kako je nastajala knjiga Zeko? Sanjin Španović: Veliki knjižari su me razočarali prohtjevima, neću im dati polovicu od onoga na čemu sam radio godinu dana

S biografom Velimira Zajeca, autorom hit-knjige 'Zeko' i nekadašnjim novinarom Sanjinom Španovićem porazgovarali smo o radu na knjizi

Sreo sam neku večer u Salooonu Hrvoja Hitreca, autora Smogovaca. Znate onu: "Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali". Takav je i izdavač ove velike knjige, Studio Moderna . Već u prvom razgovoru kada su mi predstavili ideju suradnje vidio sam da razmišljamo isto, ali i da ću imati veliku slobodu u izradi knjige, ne samo u tekstu, već u cijeloj koncepciji. Na kraju smo s guštom zajednički iznjedrili premium proizvod, sada već i hit knjigu i pokazali da ne moraš biti, kako vi to kažete, veliki igrač na tržištu, već inovativan i na zemlji i možeš postići uspjeh. Crowdfunding kampanja je bila jedna lijepa priča koja je, kako sam čuo, izazvala zgražanje među tim većim izdavačima, ne znam zašto, makar pretpostavljam, ali je slijedila ideju iskonske Dinamovštine, bjanko povjerenja u moju ideju, mogućnosti spajanja raznih brendova koji idu uz nogomet, Dinamo i generaciju 1982. Ono što je ta crowdfunding kampanja meni dala jest obvezu da to bude odličan proizvod, kako tekst i slike, tako i dodatni sadržaj, Htio sam i da svaki taj crowdfunder ima osjećaj da je doprinio tom proizvodu kroz objavljeno ime i dodatne poklone.

Milan Šulentić je sjajna logistika i vjerovao sam, kad je zakuhao cijelu priču i navukao me krenem u pisanje, da ćemo je završiti. Naravno, pitao sam se danima što će reći Zajec kad mu to kažemo, ali eto, ispalo je sjajno.

Vi ste krenuli raditi knjigu o Velimiru Zajecu, što se kaže, njemu “iza leđa”, da bi tek poslije on saznao za vaš plan. Jeste li strepili od toga da on takvo što neće htjeti?

To su možda i najljepši trenutci. Sam si s tom prošlosti, prsti ti se crne dok listaš te novine, u ušima ti je muzika i svi problemi na tih par sati nestanu. Dok čitam te stare članke samo razmišljam o tim danima nogometne romantike i stvaram u glavi neki kostur knjige. I onda dođeš do arhiva dosjea UDBA-e, ne samo o Zajecu, već i o Dinamu 1982., i čitaš to i smješkaš se jer znaš da imaš sjajne dokumente povijesti koje nitko nije prije tebe otvorio.

Ja još uvijek sumnjam da mu je Šule sve rekao (smijeh). Šalim se. To morate pitati njega, ali ako je i znao, sumnjam da će to priznati sada. Naučio ga je Ćiro te fore neke. Učio je najbolji od najboljeg.

Ipak, taktički ste to odigrali. Slušao sam u podcastu Tribina da ste mu iz arhiva slali razne pronalaske, fotografije, članke… i to putem WhatsAppa na telefon. Mora da je naslućivao da se nešto sprema.

Odlučili ste se za premium izdanje knjige. Znali ste odmah da želite tako luksuzno opremljenu knjigu?

Nije bilo razgovora o drugačijem izdanju, pogotovo kad sam odradio preko stotinu razgovora s 97 sugovornika, kad sam izvukao te arhivske članke. A onda mi je Zajecova kćerka Tena, reći ću joj hvala svaki puta na tome, donijela nekoliko albuma sa starim Zajecovim fotografijama iz prve faze karijere koje su me ostavile bez daha. Tada sam bio siguran da to mora biti top premium izdanje knjige. Jer, osim što je to knjiga o najvećoj personi u povijesti Dinama, to je dokument vremena koji će ostati brojnim generacijama iza svih nas. To što je tiskano na tih 480 stranica će zauvijek ostati zapisano.

Spominjete 97 sugovornika. Mogu točno zamisliti kako je bilo skidati sve te tonove, ozbiljno rudarenje je to.

Ma gušt je to bio, kaj vam je. Pa ja sam sjedio s idolima svog djetinjstva, s velikanima nogometa, sportskog novinarstva, glazbe. Legendama tog starog Zagreba. To je bila privilegija razgovarati s njima, dobivati informacije. Jest, bilo je trenutaka kada sam osjećao zasićenost, kad nisam mogao gledati u taj tekst, napisati novu rečenicu, ali to je logično. Koliko sam samo tonera potrošio svojoj prijateljici Marini Bolanči printajući te verzije, šarajući po njima, ubacujući nove sugovornike i izjave. Na kraju, eto, sami ste rekli, kila i pol, vjerujem, sjajnog štiva.

Idete u drugo izdanje?

Da, i prije od očekivanog smo došli na korak da rasprodamo svih 1600 primjeraka. Mogu reći da sam iznimno ponosan kada primim tu knjigu u ruke, ali i da je najljepši osjećaj kada čujem da je netko, tko je kupio sebi primjerak i pročitao, kupio još jedan nekome za poklon. Izvanredan je osjećaj kada čujem da se netko razveselio toj knjizi kao poklonu za rođendan, godišnjicu braka i slično. Što se tiče drugog izdanja, moramo ići u to, s obzirom na interes i planove oko daljnjih promocija knjige po cijelom Zagrebu i Hrvatskoj.

Knjigu ste, zanimljivo, većinom prodali preko internet stranice, te na nekoliko lokacija. Nisam je vidio u većim knjižarama.

Više od polovice primjeraka knjige prodano je preko weba koji smo pokrenuli s malim formularom i reklamirali putem društvenih mreža. Mislim da ćemo uskoro napraviti i mali blog na toj stranici. Osim toga, knjiga se mogla kupiti i u Rockmark knjižari koja ne prestaje naručivati nove primjerke koliko im dobro prodaja ide, kao i u Bad Blue Boys Fan Shopu. Sada su nam se javile i neke male knjižare iz Koprivnice, Karlovca. Meni su sve to moji veliki knjižari, jer se s njima sve moglo dogovoriti u jednom razgovoru i shvatili su kakav proizvod prodaju. Ti, kako ih vi zovete veliki knjižari, su me više od svojih prohtjeva razočarali svojim nadmenim postavljanjima u razgovorima. Ne mogu prihvatiti činjenicu da oni traže skoro polovicu, pa i polovicu prihoda od onoga na čemu sam temeljito radio godinu dana i da još traže da ih se kreditira i da ne plaćaju to što bi naručili. Više od toga me smeta i njihovo postavljenje i otvoreno zamjeranje što se koriste kanali prodaje mimo njih. Nemojte me pitati o kome je riječ, prepoznat će se oni. Vjerujem da svatko tko želi primjerak ove knjiga, a upita ima iz svih krajeva Hrvatske, će na kraju do nje i doći te uživati u njoj dok je čita.