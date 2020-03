Kad sve ovo prođe, čeka nas super koncert: U studenom u Zagreb stiže Caribou

U trenutku kad je sudbina svih ljetnih festivala neizvjesna,jerje nemoguće procijeniti ni približnu duljinu trajanja aktualne pandemije, a shodno tome sve više međunarodnih izvođača otkazuje ili odgađa svoje ljetne nastupe, SuperUho ipak donosi jednu lijepu vijest za jesen, kad će zdravstvena i sigurnosna situacija (barem se tako nadamo) biti normalizirana

Posljednjim zagrebačkim koncertom Caribou su promovirali album "Swim", kojim su dali naslutiti i znatan komercijalni potencijal ove grupe, dodatno potenciran nakon što su 2012. odradili čitavu svjetsku turneju kao potpora Radioheadu. Nije stoga bilo nimalo čudno da su dvije godine poslije objavljivanjem albuma "Our Love" doslovno eksplodirali i klubove kapaciteta 500, zamijenili dvoranama koje primaju 3000 ljudi, a na festivalskim su se popisima uspeli na sam vrh, pa su tako te 2014. svirali u pulskoj Areni kao glavno ime velikog koncerta kojim je otvoren Dimensions festival.

Prije 3 tjedna (28.2.) Caribou su objavili novi album "Suddenly" kojeg je kritika, kao i prethodnike, dočekala hvalospjevima, a kojeg će u studenom predstaviti i zagrebačkoj publici, ovaj put uz tehničku produkciju koja uvelike nadilazi sva njihova dosadašnja gostovanja, pa nije pretjerano konstatirati da će to biti pravi pravcati praznik, kako za uši, tako i za oči.

Ograničeni broj ulaznica po promotivnoj cijeni od 170 kuna u prodaju kreće odmah putem internet prodaje dućana Dirty Old Shop i Rockmark. Po toj će se cijeni moći kupiti do 31.3., ili do isteka zaliha. Nakon toga će im cijena biti 190 kuna, a na samom ulazu, ako ih ostane, koštat će 220 kn. Kada to bude moguće ulaznice će biti dostupne i za fizičku kupovinu u Dirty Old Shopu (Tratinska 18) i Rockmarku (Berislavićeva 13).