'Jesus Christ Superstar' u Komediji, glazbeni je spektakl dostojan Broadwaya

Rock-opera 'Jesus Christ Superstar', premijerno postavljena u subotu u zagrebačkom Gradskom kazalištu Komediji u režiji Damira Lončara, umjetnički je raskošna produkcija broadwayskog klasika Andrewa Lloyda Webbera i Tima Ricea u kojoj se drevno i moderno spajaju u izvedbenom spektaklu glazbeno-scenske izvrsnosti u predstavi koja će se zasigurno pokazati kao novi hit domaće kazališne scene.

Sinergija moćnih vokala Komedijina ansambla i Zbora, predvođenih Đanijem Stipaničevim u ulozi Isusa i Ervinom Baučićem kao Judom, i plesački izazovne koreografije Lea Mujića, na glazbu jednog od najpoznatijih djela svjetskog glazbenog kazališta, stvorila je na pozornici teatra na Kaptolu uspješan spoj vrhunskog pjevanja i odlične zabave upakirane u predstavu koju je izvedbeno, ali i scenografski i kostimografski, istinski užitak gledati.

Prepoznala je to i premijerna publika, koja je izvedbu prekidala ovacijama, a izvođače i autorski tim ispratila oduševljenim aplauzom.

Mjuzikl koji je zbog kontroverznog dovođenja u pitanje Isusova božanskog podrijetla i pokušaja rehabilitacije Judine izdaje podijelio vjerske skupine ali i osvojio prvo Broadway a potom i West End, 'Jesus Christ Superstar' priča je o posljednjih sedam dana Isusova života ispričana iz perspektive Jude.

Zabrinut da događaji oko Isusa izmiču kontroli, da će svojim učenjima privući pozornost Rimljana i da bi svi mogli nastradati, Juda Isusu zamjera da mu je slava udarila u glavu te ga optužuje da ne živi u skladu s vlastitim učenjima. Tako počinje niz pamtljivih i prepoznatljivih glazbenih brojeva, najpoznatiji od kojih su 'What's the buzz?', 'Everything's Alright', 'I Don't Know How To Love Him', 'Could We Start Again Please?' i, ključni glazbeni motiv predstave, 'Superstar'.