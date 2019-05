'Izumiteljica': Razvučena priča o krhkoj plavuši koja je povukla za nos čitavu Ameriku

HBO-ov dokumentarac o Elizabeth Holmes i tvrtki 'Theranos', koji su prikupili hrpetinu novca tvrdeći da imaju nov, revolucionaran stroj za dijagnostiku iz samo jedne kapljice krvi, govori o jednoj od najvećih prevara u povijesti Silicijske doline. Govori o lijepoj, krhkoj plavuši velikih plavih očiju koja je idealističkim i spektakularnim nastupima u stilu Stevea Jobsa šarmirala neke od najmoćnijih muškaraca Amerike. Govori o strelovitom usponu i padu jedne od najintrigantnijih kompanija u dijelu svijeta koji vrvi intrigantnim konceptima i kompanijama. Problem je jedino što je ta priča - sasvim nevjerojatno, ali istinito - ispričana poprilično dosadno.

'Ljudski um mnogo će lakše povjerovati u priče nego u podatke' , u jednom trenutku dokumentarnog filma 'Izumiteljica' kaže jedan sugovornik s kojim su razgovarali autori. Tomu je tako zato što je za tumačenje podataka najčešće potreban ne samo napor, nego i znanje, obrazovanje, iskustvo, znanstveni način razmišljanja, a oni nisu intuitivni, ljudskome umu ne dolaze tek tako, sami od sebe. Priče, pak, s druge strane, sadrže emocije, a s njima ljudski um lakše barata. Za empatiju, uzbuđenje, vjerovanje, uvjerenja, optimizam - za to nije potrebno tako mnogo truda, nije potrebna tolika mentalna disciplina, rad, trud. U prezentaciji novih ideja zato je idealno uspostaviti idealnu ravnotežu podataka i priče. Da bi se nekoga uvjerilo kako podaci koje im prezentirate doista mogu dovesti do nekih rezultata, do nečega velikog, korisnog i dobrog - morate imati dara za pričanje priče. S druge strane, da biste priču pričali čiste savjesti, da bi iza njezine privlačnosti stajala i određena odgovornost - morate imati točne i istinite podatke.

A što su oni napravili? Jedan poprilično suhoparan, razvučen i dosadan dokumentarac. Gledatelj čitavo vrijeme očekuje razvoj neke priče, neke momente koji će objasniti ponašanje ovog ili onog sudionika, nešto sočno ili ljudski što će mu približiti situaciju u kojoj su se svi zajedno našli, nešto o odnosima među glavnim akterima... Jer uz podatke, koji su svakako potrebni, a koji se u ovom dokumentarcu obilno koriste kao da smo na suđenju protagonistima - svi su ti momenti dio priče koju bi dobar dokumentarac trebao ispričati.

Svega toga u ovom dokumentarcu jedva da ima. O Elizabeth kao osobi ne saznajemo gotovo ništa - kako je i zašto je došla do te ideje, što ju je nadahnulo, kakav joj je background. Saznajemo samo da joj je ujak preminuo od karcinoma i da ju je to jako pogodilo. Saznajemo i da je kao vrlo mlada pročitala neke klasike svjetske književnosti i saznajemo da je bila u vezi sa svojim poslovnim partnerom. Ništa drugo. A to je doista Bogu za plakati jer riječ je definitivno o osebujnoj ličnosti, čije su karakteristike bez ikakve dvojbe dovele do toga da joj moćna gomilica još moćnijih investitora, među kojima je, primjerice, bio i Henry Kissinger - jede iz ruke.

Ovaj dokumentarac, dakle, funkcionira u onom smislu da pošteno donosi podatke i ne mulja u njihovoj prezentaciji. No kada se nešto zove filmom, pa makar i dokumentarnim, onda bi ipak trebao imati i priču. 'Izumiteljica' jedva da je ima. Nadam se da će se netko drugi sjetiti i napraviti bolji film o ovoj bez imalo sumnje zanimljivoj priči.