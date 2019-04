'Suludo bogati Azijci' - suludo zabavan film s nekoliko ozbiljnih poruka

Priča ovog filma nije ništa drugo doli klasična romantična komedija u kojoj glavnu prepreku paru predstavlja tradicionalistička zatvorenost superbogate obitelji. No osim što su se autori 'Suludo bogatih Azijaca' sjajno zabavli s bogatstvom i svim suludim momentima koje ono donosi u kontekstu partijanja, putovanja, vjenčanja, estetike i obiteljskih nekretnina - ovaj je film prepun veselih trenutaka povezanih s bogatom kulturnom tradicijom, preko nekoliko inkarnacija jakih ženskih likova i, na kraju krajeva, doista simpatičnog humora.

No i u jednom i u drugom slučaju, Rachel se susreće s klasom Azijaca koji imaju toliko novca da to doslovno stvara potpuno drugačiji svijet , svijet s kojim će se ona - ali i njezina veza s Nickom - na kraju sukobiti.

Redatelj John M. Chu doista se potrudio da nam na izrazito upečatljiv, blještav i zabavan način prikaže onu stranu bogatstva koja je idealna za romantične komedije. Većina nas nikada nije ni sanjala o nekim bogataškim ekstravagancijama koje se prikazuju u filmu, kao što je to primjerice slučaj s vjenčanjem na kojem, prije nego što mladenka počne stupati prema oltaru, njezin put postaje delikatan potočić po kojem pluta cvijeće (kako bi se to uopće izvelo u stvarnosti, a da većini uzvanika voda ne uništi skupocjene cipele i odijela?). No s druge strane, luksuzna sjedala u zrakoplovu, momačke i djevojačke večeri na izoliranim otocima na Baliju, ludi partyji s vatrometom - to je već nešto o čemu uz taj film barem možemo sanjariti u stilu: 'Eh, da me barem netko jednom na ovako nešto pozove'. Zabavio se Chu i na račun novih bogataša - istodobno i zločesto i dobrohotno, smještajući ih u kuću koja je 'replika Trumpove kupaonice', ali im i dajući toplinu i bliskost običnih ljudi.

Sve u svemu, film definitivno opravdava tri riječi iz svojeg naslova i to je ono što u njemu najviše upada u oči - govori o doista suludo bogatim ljudima, i ti ljudi su azijskog porijekla. Povrh toga je i temom na tragu klasične hollywoodske romantične komedije o dolasku običnog čovjeka u nevjerojatan svijet bogatstva koji ga ne prihvaća. U suvremeno doba, kada su priče na temu Pepeljuge postale ne samo anakrone, nego i pomalo uvredljive za žene, Hollywood se pomalo klonio toga narativa. Ovdje je obnovljen, u adaptaciji bestselera Kevina Kwana, ali je obnovljen tako da u njemu, osim puke priče o bogatima i ostatku svijeta, postoje i neki drugi vrijedni elementi, zbog kojih ovaj film nije samo zabava za oči i sanjarenje o boljem životu dok gladna djeca u Africi umiru.