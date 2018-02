Gledam klizanje, i ne vjerujem: Je li to Milka Babović konačno dobila nasljednicu?

Otkad je Milka Babović otišla u mirovinu (a to nije bilo baš nedavno), većina HRT-ovih komentatora i komentatorica umjetničkog klizanja bila je ili potpuno neprimjetna ili negdje na spektru između bezveznog i groznog. A onda sam neki dan, gledajući plesne parove, primijetila komentare Sandre Pavičić. I svidjeli su mi se

Ovo su druge za redom Olimpijske igre povodom kojih me HRT uspio ugodno iznenaditi jednom komentatoricom. Prvi su to put učinili na ljetnim Igrama u Riju sa Zrinkom Grancarić i jedrenjem, a ovaj sam put kvalitetno komentatorsko pojačanje primijetila neki dan gledajući umjetničko klizanje , preciznije olimpijsko natjecanje plesnih parova u umjetničkom klizanju.

No otkad je Milka Babović otišla u penziju - što i nije baš bilo jučer-prekjučer - komentatori i komentatorice umjetničkog klizanja na HTV-u bili su uglavnom takvi da ih uopće ne bih primjećivala, i to bi bila bolja varijanta. Oni koje bih primijetila - kao svojedobno Lana Banely - svojim su se komentiranjem uglavnom pozicionirali negdje na skali između bezveznog do groznog. Samo su kvarili ono što im je u amanet ostavila gđa Babović, a što se mene osobno tiče - skoro pa su me odbili od gledanja umjetničkog klizanja, što je jedan od rijetkih sportova koji pratim na televiziji.

No budući da ipak jako volim umjetničko klizanje, pogotovo plesne parove, jučer sam se predvečer sparkirala pred televizorom da pogledam snimku slobodnog programa i nakon samo desetak minuta odjednom sam sa zaprepaštenjem shvatila da ne uživam samo u prekrasnim koreografijama na ledu, nego i u onome što govori HTV-ova komentatorica.