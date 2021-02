[FOTO] Od Starog Mačka i Tupka do Horny Dyke: Oni su najzanimljiviji likovi domaćeg stripa

Posjetili smo veliku izložbu hrvatskog stripa u Muzeju suvremene umjetnosti pod imenom 'Nastavit će se...' te doznali koji su to domaći junaci i junakinje stripa zaslužili ući na popis najzanimljivijih i zašto baš oni

U svijetu je prvi junak stripa bio Tarzan 1929., kreiran po uzoru na istoimeni film iz 1918., a slijedili su Flash Gordon (1934.), Mandrak (1934.), Phantom (1936.), Princ Valiant (1937.) i Superman (1938.). Što se Hrvatske tiče, navodi Jukić Pranjić, domaći autori trudili su se, koliko im je to bilo moguće u okvirima domaćeg tržišta, pratiti svjetske stripovske trendove. Najveća prepreka u radu bilo im je to što su gotovo sve redakcije koje su naručivale i objavljivale domaće stripove trajale prilično kratko zbog ekonomske krize, zabrana, ratova... pa zbog toga ni najomiljeniji junaci domaćeg stripa nisu doživjeli dugovječnost kakvu ima, primjerice, Batman.

Ne treba zaboraviti ni Horny Dyke , dodaju, lezbijsku superjunakinju u obrani ženskih prava koju je kreirala Helena Janečić i čije su avanture, dotad objavljivane u fanzinima i časopisima u regiji, 2011. okupljene u strip-albumu. 'I ona je daleko od idealne - njezina nastojanja da spasi svijet i vrijednosti za koje se zalaže dovode je u komične i apsurdne situacije, a ljudske slabosti nisu joj strane. No ipak nastupa s pozicije obrane općeg dobra, zalaganja za prava manjina i naprednih pogleda na svijet', kažu kustosice.

Kultni je, dakako, i Maurovićev Stari Mačak, ostarjeli kauboj koji živi na Divljem zapadu i bori se protiv nepravde, a koji, kažu kustosice, nosi i autobiografske crte umjetnika ne samo u fizionomiji, već i karakteru. 'Ciničan i osamljen borac za pravdu, junak je od krvi i mesa i česta referenca kasnijih strip-autora.'

'Stari Mačak sam zapravo ja. Moj duh koji je volio istinu, koji je volio etiku, koji je mrzio zlo. I taj je bio osvetnik koji je u preriji kažnjavao zlo. On je bio idol pravde i toliko je bio omiljen da su mene prozvali Starim Mačkom i prokužili su me da sam to ja', rekao je sam Maurović u dokumentarnom filmu Joje Remenara iz 1975. o liku koji se prvi put pojavio u stripu 'Gospodar zelenih bregova' (1937.-1938.). Scenarije su prije rata za njega pisali Krešimir Kovačić i Franjo Fuis.