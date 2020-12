Ekipa Kina Mediteran pokrenula je novu online platformu, pogledajte što nudi 'splitski Netflix'

Kino Mediteran uspješan je projekt pokrenut s ciljem revitalizacije zapuštenih kina u Dalmaciji, a ista ekipa upravo je pokrenula online kino nazvano Kino Mediteran od doma koje donosi more dobrih filmova u svaki dom

Početni program Kina Mediteran od doma čini 50 filmova, mahom hitova koji su obilježili Kino Mediteran i izazvali dobre reakcije publike. Od petka do nedjelje (11.do 13. prosinca 2020.) platforma www.kmod.hr po promotivnim cijenama nudi devet filmova iz kolekcije 'Feel good'.

'Jedan od razloga popularnosti naših kina i programa leži upravo u pomnom selektiranju programa te vjerujemo da tu najvažniju karakteristiku naših kina moramo primijeniti i na online ponudu Kina Mediteran od doma. Trudili smo se filmove 'zapakirati' u kategorije i to one za koje smo kroz sve ove godine putovanja Kina Mediteran i susreta s publikom shvatili da su ljudima zanimljive. Napravili smo kolekciju 'Feel good filmova' jer je to nešto što nam posebno treba u ovim vremenima, dok za ljubitelje art filmova imamo u ponudi kolekciju simpatičnog naziva 'Samo za hrabre'. Posjetitelji će naći i kolekciju najgledanijih domaćih filmova za koje se diljem Kina Mediteran tražila ulaznica više, isto kao i kolekciju europskih hitova. U ponudi imamo kolekcije filmova inspiriranih istinitim pričama, ali i književnim hitovima. Ovakvo kuriranje ponude za naše gledatelje je nešto što ćemo nastaviti raditi i u budućnosti dolaskom novih naslova u naše online kino, izjavio je direktor Kina Mediteran Alen Munitić.

Platforma Kino Mediteran od doma jedinstvena je u Hrvatskoj po tome što koristi ponajbolji sustav streamanja filmova 'Shift72' koji ima najviše standarde sigurnosti, a danas ga koriste najveći svjetski filmski festivali poput Cannesa, Toronta, Sundancea, ali i brojna kina u svijetu koja su kroz njega razvila online ponudu za svoje gledatelje.