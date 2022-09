Druga sezona 'Pasa iz rezervata' zagrebla je dublje po životu, snovima i odrastanju tinejdžera u rezervatu američkih domorodaca

Iako se ova sezona sjajnih 'Pasa iz rezervata' više oslanja na ono 'drama' u žanru dramedije, to ne znači da i dalje nije originalno i urnebesno duhovita. To, međutim, znači da je dublje zašla u odrastanje tinejdžera u rezervatu američkih domorodaca.

Jedan je to od štikleca kakvih je mnogo u ovoj seriji, a koji pokazuju kako ona briljantno opisuje život američkih domorodaca u rezervatima. Oni jesu, po nekim svojim običajima, vjerovanjima, nekim izrazima iz jezika kojim se vrlo rijetko koriste - specifični i njihov je život u rezervatima specifičan. No ne žive na Marsu, nisu odvojeni od svijeta koji ih okružuje. Oni mu također pripadaju i njihove su tuge, radosti, doživljaji, odrastanje i život umnogome univerzalni, vrlo nalik svemu tome u svih ostalih ljudi na kugli zemaljskoj. Ne trče uokolo s perjem u kosi i tomahawkom u ruci, njima važne pjesme nisu samo heja-heja uz logorsku vatru niti žive u stožastim šatorima. Stereotipi iz starih vesterna nikada nisu bili točni, a danas vrijede još manje. Američki domoroci imaju svoj etnički identitet, ali i taj identitet ima svoju povijest, razvoj i ispreplitanje s drugim kulturama.

Zato se i jedan od 'svetih ljudi', koji se odluči riješiti svih zapadnjačko-imperijalističkih kulturnih artefakata iz svojeg doma, nikako ne može odreći videokasete s 'Velikom gužvom u kineskoj četvrti'. Jednostavno voli taj film. On je njegov jednako kao što je zapadnjačko-imperijalistički.

Prva sezona 'Pasa iz rezervata' bavila se životom grupice tinejdžera iz jednog rezervata američkih domorodaca u Oklahomi. Konkretno, bavila se njihovom žarkom željom da odu iz rezervata u Kaliforniju jer su tužni nakon samoubojstva jednog od svojih prijatelja i razočarani ograničenim mogućnostima života u rezervatu. Ima li išta američkije od te težnje? Kao što je rekao jedan kritičar, ona je kao stih iz pjesme Brucea Springsteena: 'It's a town full of losers and I'm pulling out of here to win'. No dok su Elora, Bear, Cheese i Billy Jack u prvoj sezoni urnebesno pokušavali sklopiti logistiku za odlazak, s leđa im se prikrao život i većina je na kraju odustala od odlaska. Otišla je samo Elora, i to u društvu s članicom suparničke 'bande', što su joj svi redom zamjerili.