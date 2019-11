Domaći nakladnici pripremili brojna nova atraktivna izdanja za ljubitelje pisane riječi

Hrvatski nakladnici užurbano se pripremaju za najveći sajam knjiga Interliber, koji se održava od 12. do 17. studenoga, a uz tradicionalno popularne cijene i bogatu ponudu knjiga za sve uzraste, u Paviljonima 5 i 6 Zagrebačkog velesajma za ljubitelje pisane riječi pripremili su brojna nova atraktivna izdanja

Profil: Nova knjiga Elene Ferrante i zbirka priča Jurice Pavičića

Nakladnik Profil tradicionalno će na Interliberu ponuditi bogatu lepezu domaće prozne književnosti i prijevodne literature, publicističkih naslova te knjiga za djecu. Perjanica interliberske ponude toga nakladnika bit će prijevod romanesknog prvijenca Elene Ferrante 'Mučna ljubav', u kojemu se autorica slavne kvadrilogije 'Genijalna prijateljica' bavi kompleksnim odnosom majka-kćer. Po knjizi je snimljen i film u režiji Marija Martonea.

Od fikcijske proze, tu je i 'Ispovijest' Jessie Burton, 'sjajan, snažan i duboko potresan roman o tajnama, pripovijedanju, majčinstvu i prijateljstvu' iz pera autorice velikih hitova 'Minijaturistica' i 'Muza', dok se od domaćih naslova izdvaja zbirka 'maestralnih, iznimno filmičnih' priča Jurice Pavičića 'Skupljač zmija', u čijem su fokusu obični ljudi i njihovi obiteljski odnosi, nade i razočaranja.

U području publicistike Profil posebno najavljuje knjigu Ive Goldsteina 'Kontroverze hrvatske povijesti 20. stoljeća', u kojoj istaknuti povjesničar argumentirano objašnjava istine i laži najintrigantnijih tema moderne hrvatske povijesti. U ponudi je i knjiga Inoslava Beškera 'Riječ po riječ', rječnik sabranih pojmova najavljen kao sjajna znanstvena knjiga, vrhunsko novinarstvo, ali i nekonvencionalna, uzbudljiva kronika naših dana.

Od strane publicistike, tu je nova knjiga najutjecajnijeg i najčitanijeg suvremenog publicističkog autora Malcolma Gladwella 'Kako razgovarati s neznancima', u kojoj novinar New Yorkera otkriva razloge zbog kojih ljudi najčešće nisu sposobni pri prvim susretima s neznancima prepoznati pravi karakter, pravu staturu ili prave motive nepoznatog sugovornika.

U bogatoj Profilovoj publicističkoj ponudi su i višestruko nagrađeni bestseler Bena Macintyrea 'Špijun i izdajnik' o dramatičnom životu dvostrukog agenta Olega Gordijevskog, koji je svoju karijeru u KGB-u i tajne koje su mu bile dostupne stavio u službu britanske tajne službe MI6. Britanski povjesničar Richard Mills u knjizi 'Nogomet, politika u Jugoslaviji: sport, nacionalizam i država' bavi se nogometnim prilikama i procesima na području bivše Jugoslavije.

Profil poseban naglasak stavlja na književnost za djecu i mlade, a ove godine među naslovima toga nakladnika koji će se moći kupiti na Interliberu bit će i 'Otkrij mi tajnu', drugi roman Karen M. McManus koja se proslavila megahitom 'Lažljivac među nama'; 'Čarobnjaci iz davnine' autorice megahita 'Kako izdresirati zmaja' Cresside Cowell, 'Louisianin put kući' jedne od najcjenjenijih i najnagrađivanijih američkih spisateljica za djecu Kate DiCamillo, te zadivjjujuća enciklopedija 'Antologija očaravajućih životinja' Bena Hoarea.

Disput: Književne poslastice za izbirljive

Nakladnik Disput iz svoje interliberske ponude izdvaja 'Noć bez sna' Zdravka Malića, drugi svezak dnevnika tog polonista, prevoditelja, pjesnika i antologičara najavljen kao 'ni s čim usporediva književna poslastica koja nudi beskompromisan pogled na devedesete u Hrvatskoj i svijetu'. Roman Mihaele Gašpar 'Nemirnica' o umirovljenom uraru koji nakon smrti supruge i sam obolijeva te kreće na put prihvaćanja spoznaje o svršetku života, stilski je minuciozno, veličanstveno ispisano poniranje u psihu protagonista koje čitatelju nudi neku vrtu epifanije, ali i ogledala vlastite taštine. Disput je objavio i roman Ödöna von Horvátha 'Mladež bez Boga' iz 1937., koji presijeca moralno stanje nacionalsocijalističkom ideologijom zatrovanog društva u kojem je mladež bezbožna jer odrasta a da ne shvaća što je pravednost i nema hrabrosti za istinu.

Nova knjiga istaknute španjolske novinarke i književnice Rose Montero 'Smiješna ideja da te više neću vidjeti' najavljena je kao 'esej, biografija ili pak roman' u kojem autorica povezuje dnevnik žalovanja slavne znanstvenice Marie Curie, u kojemu se poljsko-francuska nobelovka obraća svome nedavno preminulome suprugu, s vlastitim iskustvom gubitka, smrću svoga muža Pabla. Još jedan novi naslov iz bogate produkcije toga nakladnika je i 'Muškarci koji nikome ne trebaju' Frode Grytten, zbirka priča koja se bavi norveškim multikulturalnim društvom i muškarcima koji su, ponekad slučajno, ali često i svojom greškom, završili na rubovima ili na samom dnu društvene ljestvice.

Rockmark: Slikovnica Metallice na hrvatskom prva u svijetu i promocija prve biografije Vatre

Knjižara Rockmark proširila je nakladnički program s nekoliko novih izdanja, pa će tako na svojem štandu u Paviljonu 6 kod glavne pozornice na Interliberu predstaviti upravo objavljeni hrvatski prijevod autobiografije frontmena Motörheada, Lemmyja Kilmistera, te četiri nove biografije najboljih nogometaša svijeta iz edicije Knjigoljubac, a kao posebnu poslasticu iz Rockmarka najavljuju slikovnicu 'Metallica', koja u Hrvatskoj ekskluzivno zbog Interlibera izlazi prva u svijetu.

Slikovnica 'Abeceda grupe Metallica' (The ABCs of Metallica), koja priča povijest benda od slova A do slova Ž, svijetu će službeno biti predstavljena 26. studenoga, no u dogovoru sa samim bendom Rockmark će hrvatsko izdanje ponuditi u ekskluzivnoj prodaji dva tjedna prije, na Interliberu. Slikovnicu je u suradnji s bendom napisao Howie Abrams, za ilustracije je zaslužan Michael 'Kaves' McLeer, a hrvatski prijevod potpisuje Ivanka Mazurkijević.

Rockmark je uoči Interlibera objavio i autobiografiju frontmena Motörheada Lemmyja Kilmistera, 'White Line Fever', najavljenu kao urnebesno smiješno i neobuzdano putovanje životom ikone rock'n'rolla, koje je taj glazbenik pisao u suradnji s priznatom rock novinarkom Janiss Garza. Među središnjim naslovima ovogodišnje Rockmarkove interliberske ponude bit će i četiri nove biografije najboljih nogometnih igrača svijeta. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Neymar i Kylian Mbappé upotpunit će zbirku biografija 'Moj nogometni heroj', koju su osmislili i napisali braća Matt i Tom Oldfeld, u kojoj je Rockmark već objavio one Luke Modrića, Lionela Messija, Zlatana Ibrahimovića i Edena Hazarda.

Među događajima na svojem štandu, iz Rockmarka također izdvajaju promociju i prodaju biografije grupe Vatra iz pera novinara Marka Podruga, '20 godina s preprekama' u izdanju Dallas Recordsa, koja će se održati 14. studenoga.

Ljevak: Bogata publicistička ponuda i novi roman Drage Hedla

Naklada Ljevak poseban naglasak stavlja na vrijedna publicistička, domaća i strana izdanja, a u ponudi tog nakladnika važnu poziciju svakako zauzima i domaća proza. Za ljubitelje krimića, Ljevak za Interliber najavljuje dugo iščekivan treći nastavak romana "'zborna šutnja' i 'Ispovjedna tajna', istaknutog novinara i književnika Drage Hedla pod nazivom 'Kijevska piletina'.

Treća knjiga istaknutog hrvatskog znanstvenika s britanskom adresom Igora Rudana 'U zemlji klanova: razmišljanja o prilagodbi u 21. stoljeću', autorovo je propitivanje gorućih pitanja suvremenosti. Povjesničar Hrvoje Klasić u knjizi 'Mika Špiljak – revolucionar i državnik' biografski prati životni put i karijeru tog jugoslavenskog političara, obrađujući neke od ključnih procesa i događaja hrvatske povijesti 20. stoljeća. Autobiografska knjiga Željka Rohatinskog 'Persona non grada', presjek je događaja koji su obilježili profesionalni život guvernera s najdužim stažem na poziciji glavnog čovjeka HNB-a. Julijana Matanović svoju knjigu 'Nedeljko Fabrio' posvetila je tom preminulom klasiku hrvatske književnosti, spajajući svoj pripovjedački i znanstveni diskurs i dajući poseban ton interpretaciji Fabrijeva mjesta u hrvatskoj književnosti.

U knjizi 'Usamljenost', autor uspješnice 'Digitalna demencija' Manfred Spitzer upozorava na bolnu, zaraznu i ubojitu moć neprepoznate bolesti, usamljenosti. Istaknuta turska novinarka, književnica i aktivistica Ece Temelkuran u knjizi 'Kako ostati bez domovine' identificira rane znakove upozorenja na fenomen populizma i nacionalizma koji niče diljem svijeta, ukazujući na globalni obrazac njegova pojavljivanja.

Od prijevodne književnosti, u Ljevakovoj se nakladi izdvajaju nagrađivani roman 'Noć bez svitanja' jedne od najznačajnijih njemačkih književnica Jenny Erpenbeck. Objavljena je i knjiga 'Plavetnilo' norveške autorice Maje Lunde, 'roman o čovječanstvu, prirodi i klimatskim problemima". Roman 'Disanje u mramor' litavske spisateljice Laure Sintie Černiauskaitė dobitnik je Europske nagrade za književnost.

Iz Ljevaka posebno izdvajaju i romane 'Namjerno zanemarivanje' Šveđanke Lene Andersson, 'Oporuka' jedne od najnagrađivanijih norveških književnica Vigdis Hjorth, te knjigu 'Godina odbjeglih' britanskog romanopisca Sunjeeva Sahote, koja je ušla u uži izbor za Man Booker 2015., te je nagrađena Europskom nagradom za književnosti 2017.