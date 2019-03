'Delirijum Tremens' - novi film Gorana Markovića je urnebesna komedija, ali i tragedija

Kad glumiš cijelim srcem i bićem - ne gine ti delirium tremens...ili tako barem tvrdi sudbina glavnog junaka u novom filmu Gorana Markovića, 'Delirijum Tremens', nedavno premijerno prikazanog na beogradskom FEST-u. Film napisan prema Markovićevu tekstu, po kojem se u Beogradskom dramskom pozorištu godinama igrala i predstava, posvećen je glumcu Predragu Ejdusu i govori o glumcu kojeg prevelika predanost, gotovo ovisnost o glumi, vodi k alkoholu, ludilu i paralizi. I to je istodobno tragično i smiješno.

Dagi je pak kompleksna glumačka ličnost - netko koga će barem u ponekom segmentu prepoznati svatko tko se bavi tim i sličnim poslovima, tkogod se 'muva' po kazalištu, filmu i televiziji, no za širu publiku on je isto tako metafora osobe koja od svojih problema bježi u pretvaranje da je netko drugi. Dagi, kako ćemo saznati, u sebi krije ranjeno dijete, nesigurnu osobu koja želi pobjeći od stvarnosti i zbog toga tako glumi i ovdje i ondje, skriva se u Kralju Learu, u Čehovljevu Sorinu, u okorjelom policijskom inspektoru iz TV serije, a kada sve to zamre - u alkoholu. Ono što Dagi u svojem životu ne uspijeva doživjeti i zapravo nije u stanju doživjeti jest podrška , iako je, nakon što završi u bolnici, i ne znajući pruža drugim bolesnicima iz svoje sobe...

Kao i mnogi drugi filmovi Gorana Markovića, i 'Delirijum Tremens' naveliko miješa komediju i tragediju, gdje komedija u nekim trenucima debelo prelazi u karikaturu, no nikako ne u bedastoću i kreveljenje, nego istinski smiješnu i simpatičnu karikaturu. Dagijevi cimeri možda jesu ocrtani u grubim potezima, uglavnom definirani tek svojom bolešću ili ozlijedom te u neku ruku i intelektualnom inferiornošću kako Dagiju, tako i terapeutkinji koja im zadaje razne uloge i aspekte iz kojih mogu sagledati svoju traumu - no unatoč su tome uvjerljivi, iskreni i dirljivi , a u većini filma i urnebesno smiješni.

Markovićevu novom filmu možda se može zamjeriti da problemu trauma, psihoterapije, pa čak i međuljudskim odnosima između likova pomalo pristupa na razini skice - naznačuje ih dovoljno jasno da gledatelj može sam 'popuniti rupe', ali ne ulazi u preveliku dubinu. No s druge strane, on vrlo uvjerljivo analizira opće mjesto 'genijalnog glumca koji je usput i alkoholičar', o kakvima se u kazališnim i filmskim krugovima uvijek naveliko priča i svatko je od nas čuo barem za jedan primjer takve osobe. Marković ne pokušava opravdati Dagija i njegovo ponašanje, ne pokušava nam čak ni reći da je normalno i razumljivo to što postoji ne tako zanemariv broj glumaca koji tako žive i tako se samouništavaju. On nam, međutim, govori da ti ljudi nisu samo 'pijane budale' ni 'raskalašeni boemi', nego da koji put - čak i ne tako rijetko - u golemoj posvećenosti glumi, umjetnosti postoji jedna duboka bol koju je nekim ljudima teško podnijeti. A ne mogu bez nje.

'Delirijum Tremens' zato je vrlo ozbiljan, ali istodobno i urnebesno smiješan film, snimljen i osmišljen po onoj maksimi da je komedija tragedija s (vremenskim) odmakom. U njemu se tu i tamo dotiču neki širi problemi, kao što je odnos društva prema umjetnicima te odnos liječnika i medicinskog osoblja prema bolesnicima, ali on je zapravo intimna, psihološka drama-komedija o jednom čovjeku i njegovoj borbi sa samim sobom. A to je ona dimenzija ljudskosti zbog koje je uvijek najlakše plakati i smijati se. Goran Marković u ovom filmu barem će vas na trenutke potaknuti da učinite oboje.