Čudesni čopor kiparice Vlatke Škoro: Koje to životinje zaslužuju spomenik?

Osječanka sa zagrebačkom adresom i jedna od zanimljivijih domaćih kiparica mlađe generacije, Vlatka Škoro, nedavno je u Galeriji Bačva predstavila svoje najnovije skulpture, 12 afričkih divljih pasa objedinjenih u izložbu pod nazivom 'Čopor'. Autorica je i ranije u svome opusu tematizirala životinjski svijet, dižući na određeni način spomenik određenim vrstama, prije svega njihovim vrlinama i intrigantnim karakteristikama. Što ju je sve fasciniralo kod afričkih divljih pasa i koje se još odabrane životinje nalaze u njenom bestijariju?

'Čopor' od 12 skulptura afričkog divljeg psa idejno je okupljeno oko Alfe, kojega je Vlatka Škoro predstavila prošle godine, kao dio svoga stalno rastućeg ciklusa 'Životinje'. Kroz njega kiparica već godinama tematizira one vrste koje je intrigiraju, svojim karakterom, ekspresijom ili izgledom.

'Nisam potpuno sigurna otkud mi ovaj interes', kaže nam. 'Možda se radi o privremenom bijegu od ljudskog lika? Naprosto volim životinje i same su se nametnule kao motiv. Volim se poslušati i kada se ne razumijem u potpunosti. Kada bih potpuno osvijestila zašto to radim, vjerojatno bi i moj interes slabio. Fasciniraju me evolucija i obilježja pojedinih vrsta', objašnjava nam.