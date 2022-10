Čehovljeve 'Tri sestre' premijerno u HNK Split, donosimo fotografije s probe predstave

U petak 14. listopada s početkom u 20 sati na sceni Hrvatskog narodnog kazališta Split započet će kazališna sezona 2022/23 premijerom drame Antona Pavloviča Čehova Tri sestre u režiji Nenni Delmestre i dramaturškoj obradi Elvisa Bošnjaka

"Ovom premijerom otvaramo sezonu koju smo, velikim dijelom, posvetili izvođenju naslova domaćih autora i u kojoj ćemo, sljedeće godine, obilježiti 130 godina od podizanja našeg kazališnog zdanja. Zahvaljujem redateljici Delmestre i ekipi predstave na predanom radu na pripremi predstave čija je premijera bila planirana za svibanj, no zbog covid ograničenja tijekom prošle sezone nismo uspjeli je uspjeli tad postaviti", rekao je intendant HNK Split na početku medijske konferencije.

"Čehov je s razlogom najizvođeniji autor 20. stoljeća u svjetskim kazalištima i smatram da je obaveza javnih kazališta da ga postave svake dvije, tri godine. HNK Split u ovom trenutku ima iznimno dobru podjelu za Tri sestre i to je osnovni razlog zbog kojeg mislim da danas trebamo postavljati ovu dramu. Želja mi je da se ove mlade glumice i glumci, uz srednju generaciju i seniore, počnu baviti najboljom svjetskom dramskom literaturom, da izgovaraju rečenice koje imaju duboki smisao, da razmišljaju o temama koje su velike i važne, koje su preživjele preko sto godina i koje nas još uvijek zanimaju, zaokupljaju, zabrinjavaju, ohrabruju i obeshrabruju. Nismo htjeli oživljavati tzv. 'ruski duh' u ovoj predstavi. Namjera nam je bila raditi tekst o nama. U našoj su predstavi četiri vrlo različita čina, i različite događaje koji, na određen način, značajno oblikuju ljudske živote: proslave imendana i vjenčanja, veselje u maškarama, nasilje nad ženom, razarajući požar, odlazak u rat, ubojstvo i jako puno nade. Zbog te nade mi radimo ovu predstavu, ona je jedino što nam preostaje u ovim vremenima neizvjesnosti", rekla redateljica Nenni Delmestre.

Elvis Bošnjak, dramaturg predstave, koji igra ulogu Veršinjina: "Ono što je osnovni dramaturški pomak u ovoj predstavi je pitanje koje smo si postavili: što taj Čehov danas nama, kao kazališnim radnicima, znači? Znamo da je iz Čehova izašao praktički čitav današnji dramski teatar, svi odnosi u kazalištu. Ono što sam, kao dramaturg, pokušao napravit je da kolegama glumcima, nama, otvorim prostor tako da ne igramo neka fiktivna lica, apstraktne persone iz nama stranog i dalekog vremena već da radimo ono što mi jesmo. U izvornoj drami radnja se zbiva sredinom 19. stoljeća a mi smo to pomakli u naše vrijeme pa likovi znaju za Čehova, čitali su ga i gledali predstave."

"Kod Maše, koju igram, najvažnije je to što se ona usudi voljeti čovjeka svog života unatoč tome što je svjesna besperspektivnosti tog odnosa. Sve tri sestre, svaka na svoj način, prolaze proces sazrijevanja i odrastanja“, izjavila je Katarina Romac, dok je Monika Vuco Carev, Olga u predstavi, rekla: "Kod Čehova me fascinira njegova sposobnost da dobro osmisli i raspiše ženske likove koji su glumački atraktivni. Četiri ženska lika u Tri sestre prava su poslastica, naročito za mlade glumice."



Ana Marija Veselčić, koja tumači ulogu najmlađe sestre Irine, dodala je: "Ako se Maša usuđuje voljeti, Irina se usuđuje nadati. Čehova smo radili na prvoj godini akademije i jako je dobro vratiti se tim korijenima, vidjeti gdje stojiš kao glumac, kao glumica. Veselim se premijeri i nadam se kako će i publika osjetiti nadu i ljubav o kojima ovdje pričamo.“

"Čehov je uvijek izazov za glumca. Moja uloga Andreja, brata tri sestre nije sveprisutna na sceni kao njihove ali glumcu nudi jako puno pa ju je veliko zadovoljstvo igrati", rekao je Goran Marković.

"Neobično je važno za glumca da se povremeno sretne s Čehovom koji uvijek postavlja prava pitanja. To je neka vrsta čišćenja, da ne kažem egzorcizma, koje iz glumca istjera mnogo lošeg kazališta kojeg se u karijeri naigramo ili nagledamo. Čehov glumca uvijek stavi na njegovo pravo mjesto. Veličina Čehova je i u tome da jednom rečenicom, čak i jednom riječju koje izgovara određeni lik, progovori sve o njemu a ispod toga je bezdan života. Kod mog lika, Čebutikina, to je riječ 'svejedno? koju on izgovori bezbroj puta u ta četiri čina," dodao je glumac.

Autorski tim predstave, osim redateljice Delmestre i dramaturga Bošnjaka, čine: scenografkinja i koautorica videa, zadužena i za izbor glazbe Lina Vengoechea, kostimografkinja Danica Dedijer, Anja Ostojić koja potpisuje scenski pokret, oblikovatelj svjetla Branimir Bokan, oblikovatelj videa (uz Linu Vengoechea) Ivica Kalinić, te oblikovatelj tona Petar Ivanišević.

Nakon premijerne izvedbe 14. listopada predstava je u listopadu na programu HNK Split još i 15., 20., 21. i 22. listopada.