Čarobnjak skulpturalnog pokreta Alexander Calder u Zagrebu

Umjetnički paviljon u Zagrebu, nakon uspjeha s predstavljanjem Miroa, Rodina, Giacomettija 27. rujna otvara još jednu veliku međunarodnu izložbu - 'Magija skulpturalnog pokreta' Alexandera Caldera, proslavljenog američkog kipara koji zauzima važno mjesto u povijesti umjetnosti 20. stoljeća

Prvo predstavljanje stvaralaštva tog istaknutog umjetnika u Hrvatskoj donosi 35 djela nastalih od tridesetih do polovice sedamdesetih godina prošlog stoljeća - 15 mobila i stabila te 20 slika koje su usko povezane s autorovim skulpturama.

Autorica izložbe, Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica Umjetničkog paviljona u Zagrebu, rekla je kako je Calder odabran za nastavak ciklusa posvećenih najvećih kiparima 20. stoljeća jer, ne samo da je jedan od najslavnijih američkih kipara, nego i jedan od najvažnijih kipara kada je riječ o pokretu u skulpturi.

'On nije prvi umjetnik koji je počeo raditi na pokretanju skulpture, napravili su to prije njega Marcel Duchamp, Aleksandr Rodčenko i Naum Gabo, ali on je otišao najdalje u istraživanju pokreta i invenciji, posvetivši tome gotovo cijelu svoju umjetničku karijeru', rekla je Poklečki u srijedu na konferenciji za novinare.

Upravo se zato izložba u Umjetničkom paviljonu bavi dijelom njegovog opusa koji obuhvaća mobile i stabile. 'Pokret nije vidljiv samo kod mobila koji se kreću pomoću strujanja zraka, nego i kod stabila, velikih stabilnih masivnih skulptura koji stoje na tlu, a pokret stvara sam posjetitelji obilazeći oko njih ili kroz nijh', napomenula je.

Izložen je i dio Calderova slikarskog opusa koje mu je bilo jednako važno, a u kojemu se opredijelio za tehniku gvaša. 'Ono što povezuje njegovo slikarstvo i kiparstvo su motivi, zoomornfni i biomorfni oblici iz prirode, kao i svemir planeti, nebeska tijela, Sunce, Mjesec', dodala je Poklečki.

Prijelomni trenutak u karijeri bio mu je susret s Mondrianom 1930. u njegovu pariškom atelieru kada je ostao pozitivno šokiran vidjevši kako na visokim bijelim zidovima vise crveni, žuti i plavi pravokutnici. 'Tu je napravio odlučujući korak, napustio figurativno slikarstvo i kiparstvo i definitivno se posvetio apstrakciji', rekla je Poklečki.

Izložbeni prostor Paviljona za ovu je prigodu obojan u bijelo, kako bi do izražaja još više došla prepoznatljiva umjetnikova dijela intenzivnih boja nadahnuta djelima Mondriana i Miroa.