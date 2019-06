Black Rebel Motorcycle Club u Tvornici: Grmljavina betonske miješalice

Bend je iznimno svirački kompetentan i raznovrsne aranžmanske kombinacije uz distorzivni pristup i mnogo nakalemljenog noisea djeluju iznimno moćno. S druge strane, autorstvo im je slabija strana i nemaju dovoljno pjesama koje bi ostavile trag kompatibilan s njegovim sviračkim umijećem

Bend je iznimno svirački kompetentan i raznovrsne aranžmanske kombinacije uz distorzivni pristup i mnogo nakalemljenog noisea djeluju iznimno moćno. S druge strane, band nije dobacio u višu rockersku ligu jednostavno zato što im je autorstvo slabija strane i nemaju dovoljno pjesama koje bi ostavile trag kompatibilan s njegovim sviračkim umijećem. Zapravo, oni su obrnuto proporcionalni bandu Jesus & Mary Chain: dok je njima buka bila nadgradnja sjajnim melodioznim linijama, B.R.M.C.-u je u temelju bučna forma, a tek onda sadržaj. Da je tome tako, dokaz su dvije, ne baš inspirativne pjesme (Sympatethic Noose i Fault Line)

Najbolji i najsnažniji dio koncerta bio je nakon toga, pet furioznih pjesama koje čine vrh njihovog repertoara, od Shuffle Your Feet do Spread Your Love. Zanimljiva je bila i inerpolacija pjesme Johna Lennona I Don't Wanna Be a Soldier, Mama u njihovu skladbu White Palms te furiozni kraj bisa sa skladbom Whatever Happened to My Rock ‘n’ Roll (Punk Song).

B.R.M.C. sjajan je koncertni band koji je zdušno nastupio u Tvornici, a užitak za publiku bio bi veći da su odustali od ex-catedra showa i tijekom cijelog nastupa pokušali naći zajednički jezik s publikom.