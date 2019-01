Binarno kino i zvučni performansi ovog vikenda na Device_art festivalu

Međunarodni festival umjetnosti, robotike i novih tehnologija Device_art ulazi u zadnji festivalski tjedan, a zagrebački Muzej suvremene umjetnosti (MSU) 26. i 27. siječnja postat će centar Binarnog kina i zvučnih performanasa petoro europskih umjetnika

Filmski kritičar Hrvoje Pukšec izabrao je pet filmova koji će se prikazati u Binarnom kinu, koje je zamišljeno kao kvalitetan presjek tipičnih filmova koji tematiziraju odnos ljudi i androida, odnosno umjetne inteligencije.

'Gledano s ljudske strane, riječ je o vrlo emotivnom procesu jer pogled prema androidima je dobrim dijelom pogled u naše manjkavosti', istaknuo je Pukšec.

Vijetnamski kratkometražni igrani film 'The Last Fisherman' Shala Ngoa i dugometražni dokumentarni film 'More Human Than Human' Tommya Pallotte i Femke Wolting promišljaju o androidnoj budućnosti. Film 'PUK* Bill' umjetnika Florisa Schönfelda, hrvatski kratkometražni eksperimentalni film 'A.D.A.M.' Vladislava Kneževića te 'Androids Dream' Iona De Sose govore o razumijevanju umjetne inteligencije.